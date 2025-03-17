LIC की गजब है ये स्कीम! महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹7000, जानिए आप पात्र हैं या नहीं? ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

LIC Bima Sakhi Yojana: सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं चलाती है। इसकी कड़ी में आज हम आपके लिए एक ऐसी योजना लेकर आएं है जहां महिलाओं को हर महीने कम से कम 7000 रुपये की कमाई होगी। एलआईसी की बीमा सखी योजना (Bima Sakhi Yojana) है जिसे पीएम मोदी ने पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया था।

advertisement

Bima Sakhi Yojana का मकसद

इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, महिलाओं के बीच बीमा जागरूकता बढ़ाना और उन्हें बीमा के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के तहत जुड़ने वाली महिलाओं को बीमा सखी के नाम से जाना जाएगा। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को स्टाइपेंड (Stipend) भी दिया जाएगा। ये स्टाइपेंड सिर्फ शुरुआती 3 साल के लिए ही होगा।

बीमा सखी योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को स्पेशल ट्रेनिंग (Bima Sakhi Yojana Special Training) दिया जाएगा।

LIC Scheme में कब और कितने मिलेंगे पैसे?

इस योजना में भाग लेने वाली महिलाओं को पॉलिसी बिक्री से होने वाले कमीशन के अलावा शुरुआत के तीन सालों के लिए एक निश्चित स्टाइपेंड यानी की वजीफा दिया जाएगा।

इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग के पहले साल हर महीने 7000 रुपये, दूसरे साल हर महीने 6000 रुपये और तीसरे साल हर महीने 5000 रुपये स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। इस हिसाब से देखें तो हर महिला को 3 साल के दौरान 2.16 लाख रुपये मिलेंगे।

Bima Sakhi Yojana का लक्ष्य क्या है?

बीमा सखी योजना का लक्ष्‍य महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट बनने और गांवों में बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का मौका दिया जा सके। इस योजना का टारगेट एक साल में लगभग 100,000 बीमा सखियों को इसके तहत जोड़ना है।

Bima Sakhi Yojana के लिए कौन है पात्र?

इस योजना में 18 से 70 साल की उम्र तक की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं।



इस महिलाओं का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है।



मौजूदा एजेंट या कर्मचारी के रिश्तेदार इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

Bima Sakhi Yojana के लिए ऐसे करें आवेदन