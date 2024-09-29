scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंस5 अक्तूबर को आएगा किसान सम्मान निधि का पैसा

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 29, 2024 17:37 IST
18वीं किस्‍त के लिए ई-केवाईसी पूरी करा लें किसान. (सांकेतिक तस्‍वीर)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वाशिम से 9.5 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजेंगे। हालांकि, इस किस्त का लाभ उठाने के लिए किसानों को समय पर e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा उन्हें किस्त नहीं मिल पाएगी।

e-KYC करने के तीन विकल्प:


ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से: किसान खुद पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार ओटीपी के जरिये e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।


कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर: किसान CSC जाकर आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (फिंगरप्रिंट) या फेस रिकग्निशन तकनीक से e-KYC करवा सकते हैं।


e-KYC की ऑनलाइन प्रक्रिया:


पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाएं।
"Farmers Corner" सेक्शन में "e-KYC" विकल्प पर क्लिक करें।
12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें।
मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और सबमिट करें। अगर प्रक्रिया सफल होती है, तो स्क्रीन पर सफलतापूर्वक e-KYC पूरा होने का संदेश दिखाई देगा।
डीबीटी विकल्प सक्रिय करें:
किसान e-KYC पूरा करने के बाद अपने बैंक खाते में डीबीटी विकल्प चालू कराना न भूलें। अगर डीबीटी विकल्प सक्रिय नहीं है, तो किसान को किस्त नहीं मिलेगी।


 

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 29, 2024