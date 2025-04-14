IRCTC Tatkal Timings : बदल गया तत्काल टिकट बुक करने का समय? आईआरसीटीसी ने खुद दिया ये जवाब
दावा किया जा रहा है कि तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकटों की बुकिंग के समय में बदलाव किया गया है। जिसपर आईआरसीटीसी ने स्पष्टीकरण जारी किया है।
IRCTC Tatkal Timings : रेलवे टिकटिंग प्लेटफॉर्म आईआरसीटीसी ने तत्काल टिकट बुक करने के समय पर स्पष्टीकरण दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग के समय में बदलाव को लेकर कुछ पोस्ट वायरल हो रही थी जिस पर आईआरसीटीसी ने जवाब दिया है।
इन पोस्ट में झूठा दावा किया गया है कि तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकटों की बुकिंग के समय में बदलाव किया गया है। IRCTC ने अपने आधिकारिक X हैंडल से यह स्पष्ट किया है कि तत्काल टिकट बुकिंग शेड्यूल में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है।
X पर पोस्ट करते हुए IRCTC ने लिखा की सोशल मीडिया चैनलों पर कुछ पोस्ट प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकटों के लिए अलग-अलग समय के बारे में बताया गया है। AC या Non-AC श्रेणियों के लिए तत्काल या प्रीमियम तत्काल बुकिंग समय में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। एजेंटों के लिए भी बुकिंग समय पहले की ही तरह है।
क्या है तत्काल टिकट बुक करने का आधिकारिक समय?
IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक AC क्लास जैसे 2A/3A/CC/EC/3E के लिए तत्काल टिकट बुकिंग विंडो सुबह 10 बजे खुलती है। यहां ध्यान दें कि तत्काल टिकट First AC (1A) को छोड़कर सभी क्लास के लिए उपलब्ध हैं।
वहीं Non-AC क्लास जैसे SL/FC/2S के लिए तत्काल टिकट बुकिंग विंडो सुबह 11 बजे खुलती है।
आईआरसीटीसी तत्काल बुकिंग यात्रा की तारीख से एक दिन पहले, यात्रा के दिन को छोड़कर, ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन से उपलब्ध होती है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रेन 16 अप्रैल को अपने प्रारंभिक स्टेशन से रवाना होने वाली है, तो AC क्लास के लिए तत्काल बुकिंग विंडो 15 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे खुलेगी, जबकि Non-AC क्लास की बुकिंग 15 अप्रैल सुबह 11:00 बजे शुरू होगी।