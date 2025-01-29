Investment Tips: करोड़पति बनने का सपना होगा पूरा, बस फॉलो करें 15+5+5 फॉर्मूला

scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसInvestment Tips: करोड़पति बनने का सपना होगा पूरा, बस फॉलो करें 15+5+5 फॉर्मूला

Crorepati Tips: हम सभी सेविंग के साथ निवेश करते हैं और तगड़ा फंड बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप करोड़ रुपये का फंड कम निवेश से तैयार करना चाहते हैं और आप PPF में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको मोटा फंड तैयार करने के लिए 15+5+5 फॉर्मूला को फॉलो करें।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 29, 2025 18:36 IST
Can mother and father both contribute in PPF account of their minor child?
करोड़पति बनना हर किसी का सपना हो गया है। हमें करोड़ रुपये का फंड तैयार करना काफी बड़ा और मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब करोड़ रुपये का फंड बड़ी आसानी से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund- PPF) के जरिये बना सकते हैं। इसके लिए आपको 15+5+5 का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। 

कैसा काम करता है 15+5+5 फॉर्मूला? (How does 15+5+5 formula work?)

वर्तमान में पीपीएफ में 7.1 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। यह स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है। हालांकि, 15+5+5 फॉर्मूला के अनुसार आपको लगातार 25 साल निवेश करना होगा। अब सवाल आता है कि आखिर 25 साल तक निवेश (How to invest for 25 years?) कैसे किया जा सकता है। 

इसका जवाब है कि आपको मैच्योरिटी के बाद दो बार पीपीएफ को एक्सटेंड करवाना होगा। नियमों के अनुसार पीपीएफ को पांच साल का एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसे में आपको दो बार पीपीएफ को एक्सटेंड करवाना है। इस एक्सटेंशन के बाद आप 25 साल तक निवेश कर सकते हैं। 

कैसे तैयार होगा करोड़ रुपये का फंड (PPF Calculator) 

पीपीएफ नियमों (PPF Rule) के अनुसार एक साल में केवल 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप 25 साल तक लगातार सालाना 1.5 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो आप करोड़पति बन जाएंगे। 

उदाहरण के तौर पर अगर आप लगातार 25 साल तक निवेश करते हैं तो कुल 37,50,000 रुपये निवेश किए होंगे। मोजूदा ब्याज दर के हिसाब से आपको 65,58,015 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह 25 साल के बाद टोटल पीपीएफ फंड 1,03,08,015 रुपये का तैयार हो जाएगा।  

आपको बता दें कि पीपीएफ एक्सटेंशन के लिए आपको मैच्योरिटी से पहले एप्लीकेशन देनी होगी। एक्सटेंशन फार्म उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा होगा जहां पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) ओपन है। अगर आप टाइम से फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट पांच साल के लिए एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। 

