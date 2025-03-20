Income Tax Return: फाइल न करने की भूल मत करें, आईटीआर भरने के होते हैं ढेरों फायदे

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने का समय आ चुका है। सभी टैक्सपेयर्स (Taxpayers) 31 जुलाई 2025 तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं। चाहे आपकी इनकम (Income) टैक्स की लिमिट में आती हो या नहीं, ITR फाइल करने के कई फायदे हैं।

ITR फाइल करना सिर्फ टैक्स भरने का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक जरूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट (Financial Document) है। इसे आप लोन (Loan), इंवेस्टमेंट (Investment) या वीजा (Visa) के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स की लिमिट में नहीं आते, फिर भी ITR फाइल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हम आपको नीचे आईटीआर फाइल (Benefits of Filing ITR) करने के फायदे बताएंगे।

TDS क्लेम (TDS Refund Claim)

अगर आपकी इनकम से TDS (Tax Deducted at Source) काटा गया है, तो आप ITR फाइल करके इसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ITR फाइल नहीं करते, तो आपका TDS सरकार के पास ही रह जाता है।

फाइनेंशियल लॉस (Adjust Financial Loss)

अगर आपको बिजनेस, प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट (Share Market) में नुकसान हुआ है, तो ITR फाइल करके इस नुकसान को अगले साल के मुनाफे से एडजस्ट किया जा सकता है। अगर नुकसान वाले साल में ITR फाइल नहीं करेंगे, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा।

वीजा प्रोसेस (Visa Process)

अगर आप अमेरिका, यूरोप या कनाडा जैसे देशों का वीजा चाहते हैं, तो ITR की कॉपी आपकी इनकम प्रूफ (Income Proof) के रूप में काम आती है।

लोन अप्रूवल (Easy Loan Approval)

बैंक या फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट्स (Financial Institutions) से लोन लेने के लिए ITR एक मजबूत इनकम प्रूफ होता है। ये आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है, जिससे लोन अप्रूव करना आसान होता है।

फ्यूचर फाइनेंस प्लानिंग (Future Financial Planning)

ITR फाइल करना आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन (Financial Discipline) को दिखाता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और इंवेस्टमेंट्स (Investments) में मदद मिलती है।