Newsपर्सनल फाइनेंसIncome Tax: नए करोबारी साल में बचाना है ज्यादा से ज्यादा टैक्स, तो आज ही यहां करें इन्वेस्ट

Income Tax: नए करोबारी साल में बचाना है ज्यादा से ज्यादा टैक्स, तो आज ही यहां करें इन्वेस्ट

आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अच्छे रिटर्न के साथ आप ज्यादा टैक्स बचाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। इस आर्टिकल में हम आपको पांच ऐसे इन्वेस्टमेंट बताएंगे जिसमें आप टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 19, 2025 10:48 IST

वित्तीय वर्ष 2024-25 खत्म होने वाला है और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। ऐसे में जहां एक तरफ टैक्सपेयर आईटीआर फाइल करने और टीडीएस फाइल करने में लगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ करदाता टैक्स सेविंग के उपाय भी ढूंढ रहे हैं। अगर आप भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके पास कई इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है। इन ऑप्शन के जरिये आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। 

रियल एस्टेट और कमर्शियल रियल एस्टेट

स्वाराज आनंद, सीओओ, निओ डेवेलपर्स ने कहा कि रियल एस्टेट निवेश हमेशा से भारतीय निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय ऑप्शन रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्यू टैक्स रिजीम के आयकर स्लैब में बदलाव किए गए हैं। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इस बदलाव से मध्यम वर्ग में आवासीय संपत्तियों की मांग में बढ़ोतरी हो सकती है।

वहीं, कमर्शियल रियल एस्टेट भी इन्वेस्टमेंट का काफी अच्छा ऑप्शन है। बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इससे शहरी विस्तार तेज होगा। इस निवेश से वर्कप्लेस, शॉपिंग मॉल और बाकी संपत्तियों की मांग में बढ़ोतरी होगी। इससे निवेशकों को उच्च रिटर्न मिलने की संभावना है। हालांकि, रियल एस्टेट इन्वेस्ट में स्थान, संपत्ति का प्रकार और बाजार की स्थितियों का ध्यान रखना जरूरी है।

म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और स्टॉक्स

Mundada Finserve Pvt Ltd के डायरेक्टर भरत मुनडाडा ने कहा कि म्यूचुअल फंड्स और सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) निवेश का काफी अच्छा ऑप्शन बन गया है। एसआईपी के जरिये आप एक निश्चित राशि निवेश कर सकते हैं, जिससे बाजार के उतार-चढ़ाव का असर कम होता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। इससे रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

स्टॉक्स में डायरेक्ट निवेश उच्च रिटर्न मिलता है, लेकिन इसके साथ हाई रिस्क भी होता है। अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते तो आपको कंपनी की वित्तीय स्थिति, मैनेजमेंट और इंडस्ट्री के रुझानों का गहन विश्लेषण करना चाहिए है। नई कर व्यवस्था में कुछ टैक्स बेनिफिट में बदलाव किए गए हैं, जो निवेश फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। 

फिक्स्ड डिपॉजिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)

विभवांगल अनुकुलकारा प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मौर्य के अनुसार फिक्स्ड डिपॉजिट्स (एफडी) सिक्योर निवेश में से एक हैं। यहां निश्चित ब्याज दर पर रिटर्न मिलता हैं। हालांकि, बजट 2025-26 में एफडी पर मिलने वाले ब्याज को कैपिटल गेन टैक्स के तहत लाने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो टैक्सेशन में बदलाव हो सकता है। इसलिए, एफडी में निवेश करने से पहले टैक्स नियमों की जानकारी लेना जरूरी है।

हेल्थ इंश्योरेंस न केवल मेडिकल खर्चों से सुरक्षा देता है, बल्कि आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत टैक्स बेनिफिट भी देता है। बजट 2025-26 में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर प्रोडक्ट और सर्विस मिलेंगी। 

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लॉन्ग र्म इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। यह रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। NPS में निवेश करने से धारा 80सी और 80सीसीडी(1बी) के तहत कर लाभ मिलता है। 

इन सभी निवेश विकल्पों में निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम क्षमता और निवेश उद्देश्यों का मूल्यांकन करना जरूरी है। साथ ही, टैक्स नियमों और बाजार की स्थितियों की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है, ताकि आप सही फैसला ले सकें और अपने निवेश से ज्यादा लाभ पा सकें।

गेमिंग इंडस्ट्री में निवेश का सुनहरा मौका

अंकुर महेश्वरी , फाउंडर , मस्ती जोन के मुताबिक भारत में गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और 2025-26 में इसमें निवेश करना एक फायदेमंद ऑप्शन हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय गेमिंग मार्केट 2026 तक 8.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे यह एक उच्च-विकास वाला सेक्टर बन गया है। हम आपको नीचे बताएंगे कि गेमिंग इंडस्ट्री में निवेश के फायदे क्या हैं।  

गेमिंग इंडस्ट्री में निवेश के फायदे  

स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के कारण ऑनलाइन गेमिंग की लोकप्रियता बढ़ रही है।  
भारत सरकार गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने और इसे सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू कर रही है, जिससे वैध कंपनियों को फायदा होगा।  
कई बड़ी कंपनियां गेमिंग सेक्टर में निवेश कर रही हैं, जिनके शेयरों में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।  

कैसे करें निवेश?  

अब सवाल आता है कि गेमिंग इंडस्ट्री में निवेश कैसे करें। आपको बता दें कि आप गेमिंग कंपनियां जो कि गेमिंग एप्स और प्लेटफॉर्म बना रही हैं, उनके शेयर खरीद सकते हैं। इसके अलावा ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट और VR गेमिंग तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जिनमें निवेश करना एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। हालांकि, निवेश के लिए  सही कंपनी और स्टार्टअप का चुनाव करना जरूरी है। अगर निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। 

Mar 19, 2025