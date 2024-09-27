अगर 20 साल पहले आपने ये फंड खरीदा हो तो...आप...

Nippon India Growth Fund, जिसे पहले Reliance Growth Fund के नाम से जाना जाता था, भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक प्रमुख फंड है। इसे लॉन्च हुए लगभग तीन दशक हो चुके हैं और इसके प्रदर्शन ने इसे निवेशकों के बीच एक विश्वसनीय विकल्प बनाया है। पिछले 20 सालों में, इस फंड ने अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है, जिससे यह इक्विटी म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है।

20 सालों का प्रदर्शन

अगर पिछले दो दशकों के रिटर्न की बात करें, तो Nippon India Growth Fund ने औसतन सालाना 20% के आसपास का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। इस अवधि में, फंड ने भारतीय स्टॉक मार्केट के उतार-चढ़ाव को सफलतापूर्वक पार किया है और निवेशकों को लंबी अवधि में संपत्ति बनाने में मदद की है। 20% की औसत सालाना वृद्धि दर का मतलब है कि अगर किसी ने 20 साल पहले इस फंड में ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो वह आज लगभग ₹38 लाख से अधिक हो सकता है। यह प्रदर्शन इसे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इक्विटी में निवेश कर अधिकतम रिटर्न की उम्मीद करते हैं।

मार्केट के उतार-चढ़ाव के बावजूद स्थिरता

Nippon India Growth Fund की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसने बाजार में आने वाले कई उतार-चढ़ावों को झेला है, जैसे 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 की COVID-19 महामारी के दौरान के झटके। इसके बावजूद, फंड की मैनेजमेंट टीम ने बेहतर निवेश निर्णय लेते हुए फंड को न सिर्फ स्थिर रखा, बल्कि अपने निवेशकों को लाभ भी पहुंचाया। इस प्रकार का लचीला और दीर्घकालिक दृष्टिकोण ही इसे अन्य फंड्स से अलग बनाता है।

पोर्टफोलियो और निवेश रणनीति

Nippon India Growth Fund का निवेश मुख्य रूप से मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों में होता है, जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। ये कंपनियां तेजी से बढ़ने की क्षमता रखती हैं और दीर्घकालिक निवेश के लिए फायदेमंद होती हैं। फंड मैनेजर्स बाजार की परिस्थितियों के अनुसार पोर्टफोलियो में आवश्यक बदलाव करते रहते हैं, जिससे निवेशकों को अधिकतम लाभ मिल सके।

Nippon India Growth Fund ने पिछले 20 सालों में अपने निवेशकों को लगातार अच्छा रिटर्न प्रदान किया है। इक्विटी मार्केट में लंबी अवधि के निवेश के लिए यह फंड एक बेहतरीन विकल्प साबित हुआ है। कई लोग कहते हैं उन्होंने 20 साल पहले ये प्लॉट लिया था लेकिन अगर 20 साल पहले आपने ये फंड लिया होता तो आज आप करोड़पति होते।