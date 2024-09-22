अगर मैं अपना पुराना मकान 1 करोड़ रुपये में बेच दूं और दूसरा मकान 1 करोड़ रुपये में खरीद लूं, तो कितना टैक्स लगेगा?

घर बेचकर दूसरा घर खरीदने के बाद कितना टैक्स लगता है या नहीं लगता है। ये सवाल हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। इस सवाल को लेकर हमने बात की टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से।

घर की बिक्री पर होने वाले मुनाफे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

बलवंत जैन ने कहा कि अगर घर दो साल बाद बेचा जाता है तो घर की बिक्री पर होने वाले मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और अगर दो साल के भीतर बेचा जाता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। अगर मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है तो उसे आपकी अन्य आय में शामिल किया जाता है और लागू स्लैब दर पर कर लगाया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.50 प्रतिशत कर लगता है। अगर 23 जुलाई, 2024 से पहले अधिग्रहित भूमि और भवन को निवासी व्यक्ति या HUF द्वारा बेचा जा रहा है, तो करदाता के पास प्रॉफिट पर 20 प्रतिशत या सेल प्राइस और अधिग्रहण की लागत के बीच वास्तविक अंतर पर 12.50 प्रतिशत में से कम टैक्स का भुगतान करने का विकल्प है।

धारा 54 के तहत

धारा 54 के तहत, एक व्यक्ति और एक HUF लॉन्गपर कर से छूट का दावा कर सकते हैं यदि करदाता दो साल के भीतर एक और आवासीय घर खरीदता है या मूल आवासीय घर की बिक्री की तारीख से तीन साल के भीतर एक नया घर बनाता है। पूंजीगत लाभ छूट का दावा तब भी किया जा सकता है जब मूल आवासीय घर की बिक्री की तारीख से एक साल पहले आवासीय घर खरीदा जाता है। इसलिए यदि आप एक आवासीय घर बेच रहे हैं, तो आपको केवल पूंजीगत लाभ का निवेश करना होगा और शुद्ध बिक्री आय भी नहीं। हालाँकि, यदि आप एक वाणिज्यिक घर संपत्ति बेच रहे हैं, तो आपको धारा 54F के तहत छूट का दावा करने के लिए शुद्ध बिक्री विचार का निवेश करना होगा।

जो पैसा ITR दाखिल करने की नियत तिथि तक आवासीय घर खरीदने या बनाने के लिए उपयोग नहीं

कृपया ध्यान दें कि जो पैसा ITR दाखिल करने की नियत तिथि तक आवासीय घर खरीदने या बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, उसे आपके ITR दाखिल करने की नियत तिथि तक अनुसूचित बैंक के साथ खोले जाने वाले पूंजीगत लाभ खाते में जमा करना आवश्यक है। ITR दाखिल करने की नियत तिथि इस बात पर निर्भर करती है कि आपके खातों की पुस्तकों का किसी कानून के तहत ऑडिट होना आवश्यक है या नहीं। चूँकि आप बिक्री से प्राप्त होने वाली पूरी राशि को वास्तविक पूंजीगत लाभ से अधिक निवेश करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए आपको धारा 54 के तहत आवासीय घर की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर के भुगतान से पूरी छूट मिलेगी।

advertisement

(विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। कृपया अपने निवेश संबंधी प्रश्न हमें askmoneytoday@intoday.com पर ईमेल करें। हम अपने विशेषज्ञों के पैनल द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे)