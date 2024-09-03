HSBC Mutual Fund ने एक नया फंड एक्सपोर्ट ऑपर्चुनिटीज़ लॉन्च किया

HSBC Mutual Fund ने HSBC India Export Opportunities Fund को लॉन्च करने की घोषणा की है। नया फंड ऑफर (एनएफओ) 05 सितंबर 2024 को खुलेगा और 19 सितंबर 2024 को बंद होगा ।

एचएसबीसी इंडिया एक्सपोर्ट ऑपर्चुनिटीज़ फंड

HSBC India Export Opportunities Fund ("Scheme") का एक्सपोर्ट ओरिएंटिड कंपनियों में निवेश करेगा। ये फंड निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स (टीआरआई) को ट्रैक करेगी। इस योजना का प्रबंधन अभिषेक गुप्ता (इक्विटी), सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इक्विटीज, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड और सोनल गुप्ता (ओवरसीज सिक्योरिटीज), हेड रिसर्च इक्विटीज, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड द्वारा किया जाएगा।

एचएसबीसी म्यूचुअल फंड

एचएसबीसी म्यूचुअल फंड के पास 31 जुलाई 2024 तक 1.24 लाख करोड़ रु. की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) है। शहरों में 64 स्थानों पर अपनी उपस्थिति के साथ, कंपनी 43 से अधिक ओपन-एंडेड फंड के साथ व्यापक और अनुकूलित समाधान पेश करती है, जिसमें इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड और फंड ऑफ़ फंड्स शामिल हैं।