Indian Railway Train Ticket: डिजिटल इंडिया के दौर में अभी भी ऐसे कई यात्री हैं जो रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर टिकट लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर उन यात्रियों को काउंटर से ली गई टिकट को कैंसल करवाना हो? क्या इसके लिए उन्हें दोबारा फिर से उसी स्टेशन पर जाना होगा या फिर ऑनलाइन टिकट कैंसल हो सकता है?

जब कोई यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करता है तो वह आसान से अपने टिकट को कभी भी कैंसल कर सकता है। अच्छी बात यह है कि काउंटर टिकट भी ऑनलाइन कैंसिल किया जा सकता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से काउंटर टिकट को ऑनलाइन रद्द कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है आसान प्रोसेस?

कैंसिलेशन के लिए क्या है जरूरी?

काउंटर टिकट को ऑनलाइन रद्द करने के लिए आपको मुख्य रूप से तीन चीजों की जरूरत होगी।

सबसे पहले आपके पास टिकट पर लिखा पीएनआर (PNR) नंबर होना चाहिए। दूसरा, आपको ट्रेन नंबर पता होना चाहिए, जो टिकट के ऊपरी हिस्से पर दर्ज होता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास वह मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो आपने टिकट बुक कराते समय दिया था। कैंसिलेशन की पुष्टि के लिए उसी नंबर पर ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा।

कैसे करें टिकट कैंसिल?

काउंटर टिकट को कैंसल करने के लिए आपको किसी आईआरसीटीसी (IRCTC) लॉगिन आईडी की जरूरत नहीं है। आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर जाकर सीधे 'कैंसिल टिकट' टैब पर क्लिक कर सकते हैं।

वहां अपना पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर और कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करते ही आपकी टिकट रद्द हो जाएगी और आपके फोन पर रिफंड की जानकारी वाला एक एसएमएस आ जाएगा।

अकाउंट में नहीं आएगा रिफंड

ऑनलाइन टिकट रद्द करने के बाद आपको रिफंड की रकम लेने के लिए अपना ओरिजिनल टिकट रेलवे काउंटर पर जमा करना होगा। यह सुविधा केवल उन्हीं यात्रियों के लिए है जिन्होंने बुकिंग के समय सही मोबाइल नंबर दिया था। रिफंड अमाउंट रेलवे के मौजूदा नियमों और कैंसिलेशन चार्ज काटकर वापस कर दिया जाएगा।