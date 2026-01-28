Credit Card Limit: अगर आप लंबे समय से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ रही, तो ये काफी चिड़चिड़ापन जैसा होता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आप कुछ आसान और सही तरीकों को अपनाकर अपनी क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़वाने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे ही 5 जरूरी स्टेप्स, जो आपके काम आ सकते हैं।

1. इनकम अपडेट करना न भूलें

अगर आपकी सैलरी या इनकम पिछले कुछ समय में बढ़ी है और आपने बैंक को इसकी जानकारी नहीं दी है, तो यह बड़ी वजह हो सकती है कि बैंक आपका लिमिट नहीं बढ़ा रहा। बैंक ऐप या कस्टमर केयर के जरिए आप अपनी लेटेस्ट इनकम डिटेल्स अपडेट करवा लें।

2. बैंक को खुद रिक्वेस्ट भेजें

कई बार बैंक अपने आप लिमिट नहीं बढ़ाता, लेकिन अगर आप खुद रिक्वेस्ट करते हैं तो मामला आगे बढ़ सकता है। मोबाइल ऐप, ईमेल या कस्टमर केयर के जरिए क्रेडिट लिमिट एन्हांसमेंट रिक्वेस्ट डालें। अगर आपकी प्रोफाइल सही होगी, तो बैंक इस पर जरूर विचार करेगा।

3. क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम रखें

अगर आप अपनी मौजूदा क्रेडिट लिमिट का ज्यादातर हिस्सा हर महीने इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यह बैंक के लिए एक नेगेटिव सिग्नल हो सकता है। कोशिश करें कि कार्ड की कुल लिमिट का 30% से 40% से ज्यादा उपयोग न करें। कम इस्तेमाल दिखाता है कि आप क्रेडिट पर निर्भर नहीं हैं।

4. बार-बार नए कार्ड के लिए आवेदन न करें

कई लोग सोचते हैं कि नया क्रेडिट कार्ड लेने से कुल लिमिट अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। बार-बार आवेदन करने से आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर असर पड़ सकता है। बेहतर है कि मौजूदा कार्ड की लिमिट बढ़वाने पर फोकस करें।

5. समय पर पूरा भुगतान करना बनाएं आदत

क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका आपकी पेमेंट हिस्ट्री की होती है। अगर आप हर महीने बिल की पूरी रकम समय पर चुका रहे हैं, तो बैंक को यह भरोसा मिलता है कि आप जिम्मेदार यूजर हैं।

ध्यान दें कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ना कोई ऑटोमैटिक प्रोसेस नहीं है। यह पूरी तरह आपके खर्च करने के तरीके, भुगतान की आदत और फाइनेंशियल प्रोफाइल पर निर्भर करता है।