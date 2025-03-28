Lifetime Coverage चाहिए? Corporate Health Insurance छोड़िए, Personal Health Insurance लीजिए

आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) बहुत जरूरी हो गया है। इसकी बढ़ती जरूरत को देखते हुए कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस (Corporate Health Insurance) भी देती हैं। लेकिन अक्सर लोग यह सोचते हैं कि जब उन्हें ऑफिस की ओर से हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है, तो फिर पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस (Personal Health Insurance) लेने की क्या जरूरत है?

advertisement

अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो यह पूरी तरह गलत है। सिर्फ कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस होने से आपका मेडिकल खर्च पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। इसलिए हर किसी के पास एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। आइए जानते हैं कि इसके क्या फायदे हैं।

पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? (Why Perosnal Health Insurance is Necessary?)

ज्यादा कवरेज के लिए: आजकल कई गंभीर बीमारियों का इलाज करवाने में लाखों रुपये खर्च हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोविड-19 (Covid-19) के दौरान कई लोगों को लाखों रुपये का खर्च उठाना पड़ा था। कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में कवरेज लिमिटेड होता है, लेकिन पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस में आपको ज्यादा सम एश्योर्ड (Sum Assured) मिलता है।

नो-क्लेम बोनस: अगर आप पूरे साल पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लेते हैं, तो आपको नो-क्लेम बोनस (No-Claim Bonus) मिलता है। इससे आपके अगले साल के प्रीमियम में राहत मिलती है। जबकि कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलता।

कवरेज की नो टेंशन: अगर आप अपनी नौकरी बदलते हैं, तो आपकी पुरानी कंपनी का कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आपको कवरेज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती।

कवर होती है हर बीमारी: कई कंपनियां अपनी कॉरपोरेट हेल्थ पॉलिसी में कुछ बीमारियों को कवर नहीं करतीं। लेकिन पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस में आप अपनी जरूरत के अनुसार प्लान ले सकते हैं, जिसमें ज्यादातर बीमारियां कवर होती है।

लाइफटाइम कवरेज: पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस को हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, लेकिन इसका फायदा आपको लाइफटाइम मिलता है। वहीं, कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ आपकी नौकरी के दौरान ही मिलता है।

