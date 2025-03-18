Health Insurance VS Medical Insurance: दोनों ऑप्शन है एक दूसरे से काफी अलग, अंतर समझें और जानें कौन-सा आपके लिए बेहतर

आजकल बीमांरियां बढ़ रही हैं, जिससे मेडिकल खर्च भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इंश्योरेंस (Insurance) लेना बहुत जरूरी हो गया है। हम जब इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो हमारे सामने Health Insurance और Medical Insurance का नाम आता है। अक्सर कई लोग इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। बता दें कि यह दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। हम आपको नीचे बताएंगे कि यह दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। इसके अलावा आपके लिए कौन-सा इंश्योरेंस सही रहेगा।

Medical Insurance क्या है? (What is Medical Insurance)

इसमें छोटा प्लान होता है। इस इंश्योरेंस में सिर्फ अस्पताल के खर्च को कवर किया जाता है। इस इंश्योरेंस में डॉक्टर की फीस, दवाईयां और ओपीडी के खर्चों को कवर नहीं किया जाता है। यहां तक कि अगर किसी मरीज का इलाज घर पर हो रहा है तब इसमें कवरेज नहीं मिलता है।

इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो आपका केवल अस्पताल के खर्च यानी बेड का खर्च ही कवर होता है। अस्पताल के बाकी खर्च आपको खुद देना होगा।

Health Insurance क्या है? (What is Health Insurance)

हेल्थ इंश्योरेंस में सभी खर्चों को कवर किया जाता है। कई हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान में अस्पतलाम में एडमिट से पहले और डिस्चार्ज के बाद के खर्चों को भी कवर किया जाता है। इसके अलावा कई इंश्योरेंस प्लान में Daycare treatment जैसे dialysis, chemotherapy और eye surgery को भी कवर किया जाता है। यहां तक कि इसमें Ambulance charge भी शामिल होते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से सुविधा को ले सकते हैं।

Health और Medical Insurance में अंतर (Difference Between Health and Medical Insurance)

मेडिकल इंश्योरेंस केवल अस्पताल के खर्चों को कवर करता है जबकि हेल्थ इंश्योरेंस इलाज से जुड़े सभी खर्चों को कवर करता है।



मेडिकल इंश्योरेंस में आप अपने हिसाब से सुविधाओं को नहीं जोड़ सकते हैं। वहीं, हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस को अपनी जरूरत के अनुसार बदला जा सकता है।



हेल्थ इंश्योरेंस सिंग्ल और ज्वाइंट दोनों में आता है, जबकि मेडिकल इंश्योरेंस केवल एक ही व्यक्ति के लिए होता है।



कौन-सा इंश्योरेंस प्लान है बेहतर? (Which Insurance Plan is Best For You)

दोनों के अंतर को देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसमें पूरी तरह से इलाज को कवर किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस में केवल अस्पताल के खर्चों को ही कवर किया जाता है। हम कोई भी इंश्योरेंस प्लान यह सोचकर लेते हैं कि आपात स्थिति में हमें वित्तीय तौर पर परेशानी न हो। अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो केवल अस्पताल के खर्चों को कवर किया जाएगा और बाकी खर्च हमें अपनी जेब से देना होगा। वहीं, हेल्थ इंश्योरेंस में सभी प्रकार के खर्चों को कवर किया जाता है। हालांकि, आपको कोई भी इंश्योरेंस प्लान से लेने से पहले उनके नियम व शर्तों को पढ़ लेना चाहिए।