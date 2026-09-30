scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसPPF, SSY, SCSS सहित अन्य पोस्ट ऑफिस स्कीम पर इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं, जानें कितना मिलता रहेगा ब्याज

PPF, SSY, SCSS सहित अन्य पोस्ट ऑफिस स्कीम पर इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं, जानें कितना मिलता रहेगा ब्याज

केंद्र सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2026 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम समेत कई योजनाओं पर पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। जानिए किस योजना पर कितना ब्याज मिलेगा और आगे क्या बदल सकता है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 30, 2026 19:17 IST
AI Generated Image

केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) पर मिलने वाली ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही यानी 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 के लिए PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम समेत सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। 

advertisement

लगातार 10वीं तिमाही ब्याज दरों में बदलाव नहीं

सरकार के इस फैसले के बाद छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें लगातार 10वीं तिमाही में भी स्थिर रहेंगी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) ने 30 सितंबर को जारी अधिसूचना में कहा कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 के दौरान लागू दरों के बराबर रहेंगी।

PPF पर मिलता रहेगा 7.1% ब्याज

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF में निवेश करने वालों के लिए ब्याज दर 7.1% सालाना बनी रहेगी। PPF लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश और टैक्स सेविंग के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सरकार की ओर से दर में कोई बदलाव नहीं किए जाने से अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में भी निवेशकों को 7.1% की दर मिलेगी।

सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज

बेटियों के लिए चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की ब्याज दर भी नहीं बदली है। इस योजना में निवेश करने वालों को 8.2% सालाना ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने इस तिमाही के लिए भी यही दर बरकरार रखी है।

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर भी 8.2%

वरिष्ठ नागरिकों के लिए Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) की ब्याज दर भी 8.2% पर बनी रहेगी। इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अक्टूबर-दिसंबर 2026 की तिमाही में भी मौजूदा दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा।

NSC और KVP की ब्याज दर भी स्थिर

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) पर ब्याज दर 7.7% बनी रहेगी। वहीं किसान विकास पत्र (KVP) पर 7.5% ब्याज मिलता रहेगा। KVP में 7.5% की दर पर निवेश की मैच्योरिटी अवधि 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने है।

पोस्ट ऑफिस की अन्य योजनाओं पर कितना ब्याज?

सरकार ने पोस्ट ऑफिस और अन्य छोटी बचत योजनाओं की बाकी ब्याज दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया है। सेविंग्स डिपॉजिट पर 4%, 1 साल के टाइम डिपॉजिट पर 6.9%, 2 साल पर 7%, 3 साल पर 7.1% और 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर 7.5% ब्याज मिलता रहेगा। वहीं 5 साल की रेकरिंग डिपॉजिट (RD) पर 6.7% और मंथली इनकम अकाउंट स्कीम पर 7.4% ब्याज दर बरकरार है।

advertisement

अक्टूबर से दिसंबर तक यही रहेंगी ब्याज दरें

इस फैसले का सीधा मतलब है कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 के बीच इन छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए मौजूदा ब्याज दरें ही लागू रहेंगी। PPF, SSY, SCSS और NSC जैसे प्रमुख विकल्पों पर सरकार ने इस बार ब्याज दरों में कोई कटौती या बढ़ोतरी नहीं की है।

अगली तिमाही में हो सकता है बदलाव

छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा सरकार हर तिमाही करती है। इसलिए जनवरी-मार्च 2027 की तिमाही के लिए ब्याज दरों को लेकर अलग से फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक ऊपर बताई गई दरें लागू रहेंगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 30, 2026