iPhone 17 पर करीब ₹20,000 की बचत! Flipkart Big Billion Days Sale में ये मॉडल्स होंगे सस्ते
iPhone खरीदने की सोच रहे हैं तो Flipkart की Big Billion Days Sale आपके काम की हो सकती है। इस बार iPhone 17 और iPhone 15 पर बड़ा ऑफर मिलने वाला है। कीमत हजारों रुपये कम हो सकती है, लेकिन सबसे सस्ती डील पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।
In Short
- Flipkart Big Billion Days Sale में iPhone 17 की प्रभावी कीमत 79,999 रुपये तक जा सकती है।
- iPhone 15 बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस के बाद 63,999 रुपये तक मिल सकता है।
- Big Billion Days Sale 9 अक्टूबर से शुरू होगी, Plus और Black मेंबर्स को 8 अक्टूबर से अर्ली एक्सेस मिलेगा।
Flipkart की Big Billion Days Sale 2026 शुरू होने से पहले iPhone खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी ने iPhone 17 और iPhone 15 की सेल कीमतों का खुलासा कर दिया है। iPhone 17 की प्रभावी कीमत 79,999 रुपये तक जा सकती है। हालांकि, इस कीमत का फायदा लेने के लिए बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस की भी जरूरत पड़ेगी।
Flipkart Big Billion Days Sale 2026 की शुरुआत 9 अक्टूबर से होगी। वहीं, Plus और Black सदस्यों को 8 अक्टूबर से अर्ली एक्सेस मिलेगा।
iPhone 17 पर करीब 20,000 रुपये का अंतर
Flipkart की लिस्टिंग के मुताबिक, 256GB वाला iPhone 17 सेल के दौरान 79,999 रुपये की प्रभावी कीमत तक आ सकता है। अभी इसकी लिस्टेड कीमत 99,900 रुपये है। इस हिसाब से दोनों कीमतों में 19,901 रुपये का अंतर है।
हालांकि, 79,999 रुपये फोन की सीधी सेल कीमत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 17 की बिक्री कीमत 84,999 रुपये होगी। बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस जोड़ने के बाद इसकी प्रभावी कीमत 79,999 रुपये तक पहुंच सकती है।
iPhone 15 पर भी मिलेगा ऑफर
जिन लोगों का बजट iPhone 17 तक नहीं जाता, उनके लिए iPhone 15 पर भी ऑफर होगा। Flipkart की लिस्टिंग के मुताबिक, इसकी प्रभावी कीमत 63,999 रुपये तक जा सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 15 की बिक्री कीमत 67,999 रुपये होगी। इसके बाद बैंक डिस्काउंट और अधिकतम 3,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस जोड़कर प्रभावी कीमत 63,999 रुपये तक पहुंच सकती है।
iPhone 17 की कीमत पहले हुई थी महंगी
iPhone 17 भारत में 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था। iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च होने के तुरंत बाद इसकी कीमत बढ़ाकर 99,900 रुपये कर दी गई थी।
ऐसे में मौजूदा कीमत के मुकाबले 79,999 रुपये की डील करीब 20,000 रुपये की बड़ी कमी जैसी दिखाई देती है। लेकिन पुराने लॉन्च प्राइस से तुलना करने पर तस्वीर अलग हो जाती है।
बैंक ऑफर और एक्सचेंज की शर्त समझना जरूरी
Big Billion Days Sale में बैंक और पेमेंट ऑफर भी मिलेंगे। Flipkart के आधिकारिक सेल पेज के मुताबिक, योग्य ट्रांजैक्शन पर ICICI Bank और Axis Bank कार्ड के जरिए इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।
iPhone 17 और iPhone 15 की डील में एक्सचेंज बोनस भी अहम है। पुराने फोन की कीमत उसकी कंडीशन के हिसाब से अलग हो सकती है। इसलिए 79,999 रुपये और 63,999 रुपये को हर ग्राहक के लिए अंतिम कीमत नहीं माना जा सकता।
अगर आपके पास एक्सचेंज के लिए फोन नहीं है या संबंधित बैंक ऑफर का फायदा नहीं मिलता है, तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। Sale में Samsung, Motorola, Google, Nothing और दूसरी कंपनियों के स्मार्टफोन पर भी ऑफर मिलेंगे।