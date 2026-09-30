एप्पल स्मार्ट होम मार्केट में बड़ी तैयारी के साथ उतरने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी 13 अक्टूबर को तीन नए डिवाइस लॉन्च कर सकती है। इनमें लंबे समय से चर्चा में रहा स्मार्ट होम हब HomePad, नया HomePod mini और अपडेटेड एप्पल टीवी शामिल हो सकते हैं। इन तीनों डिवाइस में Siri AI पर खास फोकस रहने की उम्मीद है।

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13 अक्टूबर को आ सकते हैं तीन डिवाइस

Bloomberg के Mark Gurman के मुताबिक, एप्पल इन तीनों प्रोडक्ट्स को 13 अक्टूबर को पेश करने की योजना बना रहा है। पहले इन्हें 2024 में लाने की तैयारी थी, लेकिन लॉन्च में देरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल की नेक्स्ट जेनरेशन Siri AI भी इस देरी की एक बड़ी वजह रही है।

HomePad होगा सबसे बड़ा नया प्रोडक्ट

तीनों डिवाइस में सबसे बड़ा नया प्रोडक्ट HomePad हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें करीब 6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। इसे टेबलटॉप स्टैंड पर रखा जा सकेगा या दीवार पर लगाया जा सकेगा।

इसका डिजाइन iMac G4 से प्रेरित बताया जा रहा है। HomePad में स्पीकर के साथ स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल मिलने की उम्मीद है। इसकी मदद से घर के अलग-अलग फंक्शंस को एक ही डिवाइस से कंट्रोल किया जा सकेगा।

चेहरे और आवाज से पहचान सकता है यूजर

HomePad घर में अलग-अलग यूजर्स के हिसाब से पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह चेहरे और आवाज की पहचान करके यूजर से जुड़ी जानकारी दिखा सकेगा। इसमें कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, कैलेंडर, नोट्स और पसंदीदा ऐप्स जैसी जानकारी शामिल हो सकती है।

इसमें विजिटर मोड भी मिलने की उम्मीद है। मेहमानों के डिवाइस इस्तेमाल करने पर यह मोड पर्सनल जानकारी को छिपा सकेगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

नया HomePod mini भी होगा खास

एप्पल नया HomePod mini भी ला सकता है। इसका मौजूदा डिजाइन बरकरार रहने की उम्मीद है, लेकिन अंदर बड़ा बदलाव हो सकता है। इसमें Siri AI फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए तेज चिप दी जा सकती है। नया HomePod mini पिंक और ग्रीन जैसे नए कलर ऑप्शन में भी आ सकता है। 2020 में लॉन्च के बाद यह HomePod mini का पहला अपडेट होगा।

एप्पल टीवी में मिलेगा तेज प्रोसेसर

तीसरा प्रोडक्ट नया एप्पल टीवी होगा। इसका डिजाइन भी मौजूदा मॉडल जैसा रहने की उम्मीद है, लेकिन इसमें तेज प्रोसेसर मिल सकता है। इसका मकसद एप्पल के नए Siri AI फीचर्स को बेहतर तरीके से चलाना होगा। 2022 के बाद यह पहला नया एप्पल टीवी सेट-टॉप बॉक्स होगा।

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दूसरे स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स पर भी काम

एप्पल दूसरे स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रहा है। इनमें प्राइवेसी पर फोकस करने वाला होम सिक्योरिटी कैमरा और ऐसा सेंसर शामिल है, जो बिना वीडियो रिकॉर्ड किए यह पता लगा सकेगा कि कोई व्यक्ति किस कमरे में है।

इसके अलावा कंपनी 9 इंच डिस्प्ले वाले एक ज्यादा एडवांस स्मार्ट होम हब पर भी काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसका डिस्प्ले रोबोटिक आर्म से जुड़ा होगा, जो 360 डिग्री घूम सकेगा। आगे चलकर बड़े HomePod का अपडेट भी पेश किया जा सकता है।