Gold, Silver Price Today: रिकॉर्ड स्तर पर सोना! चांदी की चमक भी तेज, चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बाद आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट क्या है?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 22, 2025 11:50 IST

Gold Silver Rates Today : रिटेल मार्केट में एक लाख रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद (जीएसटी और मेकिंग चार्ज लगाने के बाद), आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX)  पर सोने का जून वायदा मंगलवार को 99,178 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से लगभग 1900 रुपये अधिक है।

फिलहाल सुबह 11:28 बजे तक MCX पर सोने का 5 जून की फ्यूचर ट्रेड 1.92% या 1871 रुपये चढ़कर 99150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं 5 मई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी MCX पर 0.49% चढ़कर 463 रुपये की तेजी के साथ 95710 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था। 

फ्यूचर ट्रेड में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के बाद यह जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर की कीमत क्या है?

आपके शहर में आज क्या है गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट?

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,381 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,387 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,533 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,04,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,429 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,04,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,385 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,05,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,395 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत   1,15,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,542 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,03,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,405 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
