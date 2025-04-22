Gold, Silver Price Today: रिकॉर्ड स्तर पर सोना! चांदी की चमक भी तेज, चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : रिटेल मार्केट में एक लाख रुपये का आंकड़ा पार करने के बाद (जीएसटी और मेकिंग चार्ज लगाने के बाद), आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का जून वायदा मंगलवार को 99,178 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से लगभग 1900 रुपये अधिक है।

advertisement

फिलहाल सुबह 11:28 बजे तक MCX पर सोने का 5 जून की फ्यूचर ट्रेड 1.92% या 1871 रुपये चढ़कर 99150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं 5 मई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी MCX पर 0.49% चढ़कर 463 रुपये की तेजी के साथ 95710 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

फ्यूचर ट्रेड में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के बाद यह जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर की कीमत क्या है?

आपके शहर में आज क्या है गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट?