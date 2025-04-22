SBI Mutual Fund: बड़ा ऐलान! फंड हाउस ने लॉन्च की नई स्कीम, NFO को इस दिन से कर सकेंगे सब्सक्राइब

SBI Mutual Fund: देश का सबसे बड़ा फंड हाउस, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने नई स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम का नाम है SBI Income Plus Arbitrage Active FOF.

यह एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है जो सक्रिय रूप से मैनेजेड डेट ओरिएंटेड स्कीम की यूनिट में निवेश करती है। इस स्कीम का मकसद सक्रिय रूप से प्रबंधित डेट ओरिएंटेड स्कीम और सक्रिय रूप से प्रबंधित आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड योजनाओं की यूनिट के मिश्रण में निवेश करके नियमित आय और पूंजी उत्पन्न करना होगा।

advertisement

SBI Income Plus Arbitrage Active FOF Details

इस स्कीम का न्यू फंड ऑफर (NFO) कल यानी बुधवार 23 अप्रैल 2025 को खुलेगा। निवेशक इस एनएफओ को 30 अप्रैल 2025 तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्कीम का फर्स्ट-टीयर बेंचमार्क 65% निफ्टी कम्पोजिट डेट इंडेक्स + 35% निफ्टी 50 आर्बिट्रेज इंडेक्स है।

इस फंड में निवेशकों को न्यूनतम 5000 रुपये का Lumpsum निवेश करना होगा। इस फंड में निवेशक प्रतिदिन, वीकली, मंथली, सेमी एनुअल और एनुअल SIP कर सकते हैं।

यह स्कीम मुख्य रूप से अपने एसेट का 35% से 50% सक्रिय रूप से प्रबंधित आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट में निवेश करेगी, अपनी एसेट का न्यूनतम 50% और अधिकतम 65% सक्रिय रूप से प्रबंधित डेट ओरिएंटेड स्कीम की यूनिट में निवेश करेगी, और अधिकतम 5% मनी मार्केट इंट्रूमेंट, ट्राई पार्टी रेपो, रिवर्स रेपो और कैश में निवेश करेगी।

एसबीआई इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड्स के फंड मैनेजर अर्धेन्दु भट्टाचार्य हैं, जो अप्रैल 2019 से फंड हाउस के साथ हैं।

वह वर्तमान में कई फंडों के डेट हिस्से का प्रबंधन करते हैं, जिनमें एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड - एग्रेसिव प्लान, एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड - एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान, एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड - कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्लान, एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड - कंजर्वेटिव प्लान, एसबीआई फ्लोटिंग रेट डेब्ट फंड और एसबीआई आर्बिट्रेज ऑपर्च्युनिटीज फंड शामिल हैं।