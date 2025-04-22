LIC Scheme: बेटियों की शादी या पढ़ाई की नो टेंशन, एलआईसी की इस स्कीम से बनेगा बड़ा फंड

एलआईसी (LIC) ने बच्चों से सीनियर सिटिजन के लिए कई शानदार स्कीम निकाली है। इन स्कीम (LIC Scheme) में जहां अच्छा रिटर्न मिलता है तो वहीं सिक्योरिटी भी पूरी होती है। इन स्कीम के जरिये निवेशक छोटे-छोटे निवेश करके बड़ा फंड तैयार करते हैं। अगर आप अपनी बेटियों के लिए किसी स्कीम में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको एलआईसी की स्पेशल स्कीम (LIC Special Scheme) के बारे में बताएंगे।

advertisement

एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी (LIC Kanyadan Policy) खासकर बेटियों के लिए बनाई गई है। इस स्कीम में आप अपने बेटी की पढ़ाई या शादी के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

LIC Kanyadan Policy से बनेगा बड़ा फंड

एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी से आप बेटी के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। इस स्कीम में आप अगर हर दिन 121 रुपये का निवेश करते हैं तो मंथली इन्वेस्टमेंट 3,600 रुपये की होगी। यह इन्वेस्टमेंट 25 साल तक जारी रहता है तो आपके पास 27 लाख रुपये का फंड तैयार हो जाएगा।

अपने हिसाब से चुनें मैच्योरिटी पीरियड

एलआईसी की इस स्कीम में आप अपने हिसाब से मैच्योरिटी पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 13 से 25 साल के मैच्योरिटी पीरियड के लिए निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू को अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं।

मिलता है टैक्स बेनिफिट

योजना के नियमों के अनुसार लाभार्थी के पिता की आयु कम से कम 30 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा बेटी की आयु न्यूनतम 1 साल होनी चाहिए। एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में निवेशक को टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। दरअसल, यह स्कीम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80सी के तहत आती है। इसका मतलब है कि योजना के प्रीमियम पर निवेशक 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं।

अगर पॉलिसीहोल्डर की मैच्योरिटी से पहले मृत्यु हो जाती है तब परिवार के मेंबर को 10 लाख रुपये देने का प्रावधान है। इसके लिए परिवार को अलग से प्रीमियम का भुगतान भी नहीं करना होगा। वहीं, पॉलिसी मैच्योर होने के बाद नॉमिनी को 27 लाख रुपये मिलेंगे।

ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी

LIC की कन्यादान पॉलिसी में आवेदन करने के लिए लाभार्थी और उनके माता-पिता का आधार कार्ड (Aadhaar Card), इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। एलआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट, एलआईसी ऑफिस या फिर एलआईसी एजेंट के जरिये योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।