IndusInd Bank Share Price: फिर धड़ाम! 6% से ज्यादा टूटा स्टॉक, अब क्या हो गया?

IndusInd Bank News: मंंगलवार 22 अप्रैल 2025 को निजी क्षेत्र के बैंक IndusInd Bank के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक में आज 6% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा रही है। स्टॉक का आज दिन का नीचला स्तर 776.15 रुपये है।

इंडसइंड बैंक के शेयर में यह गिरावट एक बड़ी खबर के बाद आई है जिसमें बैंक के बोर्ड ने अर्न्स्ट एंड यंग (EY) को दूसरा फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए बुलाया है। यह नई जांच बैंक के माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो से अर्जित ब्याज आय से संबंधित 600 करोड़ रुपये की गड़बड़ियों पर फोकस रहेगी।

ईवाई की यह जांच, ऑडिट ग्रांट थॉर्नटन भारत (GTB) द्वारा जारी जांच के साथ शुरू होगा, जो इंडसइंड बैंक द्वारा अपने विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ियों की जांच कर रहा है।

इससे पहले इस महीने की शुरुआत में, इंडसइंड बैंक ने भी अपने विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अकाउंटिंग की समीक्षा करने के लिए PwC को नियुक्त किया था। उस रिपोर्ट में संभावित घाटे का अनुमान 1,979 करोड़ रुपये लगाया गया था - जो कि 1,600 करोड़ रुपये के शुरुआती अनुमान से काफी अधिक है।

10 मार्च से - जब बैंक ने पहली बार अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ियों का खुलासा किया - इंडसइंड बैंक के शेयर में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, पिछले पांच कारोबारी सत्रों में, इस शेयर में तेजी से उछाल आया है और स्टॉक 16 प्रतिशत चढ़ा है, क्योंकि बैंक द्वारा इस मुद्दे को संबोधित करने और जांच करने के लिए उठाए गए तेज कदमों के जवाब में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। हालांकि आज यानी 22 अप्रैल को एक बार भी से स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है।

IndusInd Bank Share Price

आज स्टॉक में 6% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सुबह 10:36 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 2.88% या 23.85 रुपये टूटकर 804.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.84% या 23.55 रुपये गिरकर 804.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

