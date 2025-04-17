Gold, Silver Price Today: सोने - चांदी की कीमतों में तेजी पर लगा ब्रेक, आज इतना गिरा भाव; चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में रही लगातार तेजी पर आज ब्रेक लगा है। गुरुवार दोपहर 12:05 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की फ्यूचर कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है।

MCX पर दोपहर 12:05 बजे तक के डेटा के मुताबिक 5 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 0.08% टूटकर तो वहीं 5 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 0.89% गिरकर कारोबार कर रही है।

इस समय तक MCX पर 5 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 72 रुपये टूटकर 95589 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं 5 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 857 रुपये की गिरकर 95393 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है।

MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद यह जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर की रिटेल कीमत क्या है? चलिए डिटेल में जानते हैं।

आपके शहर में क्या है आज सोने और चांदी की कीमत?