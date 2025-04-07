scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसGold, Silver Price Today: बाजार धड़ाम हुआ तो रॉकेट बना सोने और चांदी का भाव! चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold, Silver Price Today: बाजार धड़ाम हुआ तो रॉकेट बना सोने और चांदी का भाव! चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : अगर आप आज सोने या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर हो सकती है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या हो सोने और चांदी की कीमत?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 7, 2025 11:50 IST

Gold Silver Rates Today : सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में जारी भारी गिरावट के बीच आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोमवार 07 अप्रैल की सुबह 11:32  बजे तक के डेटा के मुताबिक सोना 0.21% और चांदी 1.27% चढ़कर ट्रेड कर रहा है। 

ऐसे में अगर आप आज सोने या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर हो सकती है। चलिए जानते हैं कि आपके शहर क्या है आज सोने और चांदी का भाव?

MCX पर आज क्या है गोल्ड और सिल्वर की कीमत?

MCX पर सुबह 11:32 बजे तक 05 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 188 रुपये चढ़कर 88263 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। 

वहीं 05 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी की कीमत 1105 रुपये चढ़कर 88316 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

आज एमसीएक्स पर सोने की न्यूनतम कीमत 87830 रुपये प्रति 10 ग्राम थी तो वहीं अधिकतम कीमत 88585 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी की न्यूनतम कीमत 87962 रुपये प्रति किलोग्राम और अधिकतम कीमत 89345 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी की कीमत?

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत  90,671 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,05,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 90,677 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 96,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 90,823 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 97,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 90,719 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 97,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 90,675 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 97,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 90,685 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 90,832 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 96,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 90,695 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,06,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 

Gaurav
Apr 7, 2025