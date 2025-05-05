Gold, Silver Price Today: MCX पर चढ़ा सोने और चांदी का भाव! जानिए आपके शहर में क्या है रिटेल कीमतें
Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी के वायदा कारोबार में आज तेजी देखने को मिल रही है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है सोने और चांदी की लेटेस्ट कीमत
Gold Silver Rates Today : सोमवार 05 मई को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11:44 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के वायदा कारोबार की कीमतें में बढ़त देखने को मिल रही है।
सुबह 11:44 बजे तक MCX पर 5 जून का वायदा कारोबार वाला सोना 0.45% चढ़कर और 4 जुलाई के वायदा कोरोबार वाली चांदी 0.39% की तेजी के साथ ट्रेड कर रही है।
MCX पर सुबह 11:44 बजे तक 5 जून के फ्यूचर ट्रेड वाले सोने की कीमत 414 रुपये की तेजी के साथ 93051 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 4 जुलाई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 366 रुपये चढ़कर 94430 रुपये पर ट्रेड कर रही थी।
ऐसे में अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले यह जान लीजिए की आज आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर की रिटेल कीमत क्या है?
क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,521 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,11,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,527 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,673 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,569 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,525 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,535 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,682 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,00,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,545 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।