Gold, Silver Price Today: MCX पर चढ़ा सोने और चांदी का भाव! जानिए आपके शहर में क्या है रिटेल कीमतें

Gold Silver Rates Today : सोमवार 05 मई को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11:44 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के वायदा कारोबार की कीमतें में बढ़त देखने को मिल रही है।

सुबह 11:44 बजे तक MCX पर 5 जून का वायदा कारोबार वाला सोना 0.45% चढ़कर और 4 जुलाई के वायदा कोरोबार वाली चांदी 0.39% की तेजी के साथ ट्रेड कर रही है।

MCX पर सुबह 11:44 बजे तक 5 जून के फ्यूचर ट्रेड वाले सोने की कीमत 414 रुपये की तेजी के साथ 93051 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 4 जुलाई के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 366 रुपये चढ़कर 94430 रुपये पर ट्रेड कर रही थी।

ऐसे में अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले यह जान लीजिए की आज आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर की रिटेल कीमत क्या है?

क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?