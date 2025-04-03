Gold, Silver Price Today: ₹2500 से ज्यादा टूटी चांदी, सोने में मामूली तेजी - आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold Silver Rates Today : अमेरिकी राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ के लागू आज से लागू होने जा रहा है। इस बीच दोपहर 1:07 बजे तक आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं चांदी की कीमत 2000 रुपये से ज्यादा सस्ती हुई है।

ऐसे में अगर आप आज सोने या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर हो सकती है। हम आपको इस ऑर्टिकल में आपके शहर में सोने और चांदी की कीमतों के बारे में भी बताएंगे। चलिए जानते हैं?

MCX पर क्या है सोने और चांदी का भाव?

MCX पर दोपहर 1:07 बजे तक के डेटा के मुताबिक 05 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 33 रुपये चढ़कर 90761 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

वहीं 05 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी की कीमत 2547 रुपये गिरकर 97206 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

खबर लिखे जाने तक आज एमसीएक्स पर सोने की न्यूनतम कीमत 90655 रुपये प्रति 10 ग्राम थी तो वहीं अधिकतम कीमत 91423 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी की न्यूनतम कीमत 96917 रुपये प्रति किलोग्राम और अधिकतम कीमत 99658 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी की कीमत?

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 92,851 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,16,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।



मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 92,857 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।



दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,003 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,08,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।



पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 92,899 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,08,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।



कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 92,855 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,08,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।



विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 92,865 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।



चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 93,012 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,07,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।



केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 92,875 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,17,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।