United Spirits Dividend: मोटी कमाई का आखिरी मौका! आज है बड़ी डेट, खाते में इस दिन आएंगे पैसे

अगर आज के दिन तक आपके पास कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। ऐसे में डिविडेंड से प्रॉफिट कमाने का आज आपके पास आखिरी मौका है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 3, 2025 12:55 IST

United Spirits Dividend: शराब बनाने वाली दिग्गज कंपनी United Spirits का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने शेयरधारकों को वित्त वर्ष 25 के लिए 200% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। आज इस डिविडेंड का Record Date है। 

इसका मतलब अगर आज के दिन तक आपके पास कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। ऐसे में डिविडेंड से प्रॉफिट कमाने का आज आपके पास आखिरी मौका है।

United Spirits के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें Johnnie Walker, Black Dog और McDowell’s No 1 जैसे शराब के बड़े ब्रान्ड शामिल हैं। चलिए जानते हैं कंपनी डिविडेंड की पेमेंट कब तक करेगी और आपको हर शेयर पर कितना डिविडेंड मिलेगा।

United Spirits Dividend

फाइलिंग के मुताबिक कंपनी शेयरधारकों को 200% का अंतरिम डिविडेंड देगी। इसका मतलब कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर पर 4 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

United Spirits Dividend Payment Date

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी डिविडेंड की पेमेंट 21 अप्रैल 2025 को या उसके बाद करेगी। 

United Spirits Dividend History

बीएसई से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार जुलाई 2024 में 5 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसके अलावा कंपनी ने  सितंबर 2013, सितंबर 2012 और सितंबर 2011 में 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

United Spirits Share Price

दोपहर 12:46 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.69% या 9.90 रुपये टूटकर 1424.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.52% या 7.45 रुपये गिरकर 1,423 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

United Spirits Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 1% चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 14 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 25 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 58 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 204 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

United Spirits के बारे में 

यूनाइटेड स्पिरिट्स देश की अग्रणी बेवरेज अल्कोहल कंपनियों में से एक हैं, जिनके पास प्रीमियम ब्रांडों का एक बेहतरीन पोर्टफोलियो है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में Johnnie Walker, Black Dog, Black & White, Vat 69, Antiquity, Signature, Singleton, Royal Challenge, McDowell’s No 1, Smirnoff, Ketel One, Tanqueray और Captain Morgan जैसे ब्रांड मौजूद हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 3, 2025