Dabur Share Price: 52 Week Low पर पहुंचा च्यवनप्राश बनाने वाली दिग्गज FMCG कंपनी का शेयर - ये है वजह

Newsशेयर बाज़ारDabur Share Price: 52 Week Low पर पहुंचा च्यवनप्राश बनाने वाली दिग्गज FMCG कंपनी का शेयर - ये है वजह

स्टॉक आज अपने एक साल के नीचले स्तर यानी 52 Week Low 458.25 रुपये को टच किया है। जानिए एफएमसीजी स्टॉक में आज यह गिरावट क्यों आई है?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 3, 2025 11:39 IST

Dabur Share Price: च्यवनप्राश बनाने वाली दिग्गज FMCG कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड (Dabur India Ltd) के शेयरों में आज भारी गिरावट आई है। स्टॉक आज अपने एक साल के नीचले स्तर यानी 52 Week Low 458.25 रुपये को टच किया है। 

एफएमसीजी स्टॉक में आज यह गिरावट कंपनी द्वारा जारी किए गए Q4 बिजनेस अपडेट के बाद आई है। दरअसल कंपनी ने 02 अप्रैल की रात में एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया था कि ऑपरेशन में कमी के साथ महंगाई के प्रभाव के कारण, हमारा अनुमान है कि चौथी तिमाही (Q4) में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में साल दर साल (YoY) आधार पर लगभग 150-175 बेसिस प्वाइंट की कमी आएगी।

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि चौथी तिमाही के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में मजबूती बनी हुई है और शहरी बाजारों की तुलना में इसमें वृद्धि जारी है। चैनलों की अगर बात करें तो इसमें मॉडर्न ट्रेड, ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स सहित संगठित ट्रेड में ग्रोथ बरकरार है जनरल ट्रेड दबाव में रहा। कंपनी ने कहा कि कुल मिलाकर, तिमाही के दौरान FMCG वॉल्यूम रुझान धीमा रहा है। 

Q4 बिजनेस अपडेट देते हुए एफएमसीजी कंपनी ने कहा कि मध्य पूर्व क्षेत्र, मिस्र और बांग्लादेश सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत प्रदर्शन की संभावना है, जिससे मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि हो सकती है। 

कंपनी ने बताया कि अगर भारत की बात करें तो यहां 'Hommade' और 'Badshah' सहित फूड बिजनेस ने अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है और इसके दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। 

Dabur Share Price

सुबह 11:31 बजे तक शेयर बीएसई पर 6.20% या 30.70 रुपये गिरकर 464.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.18% या 30.65 रुपये टूटकर 465.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Dabur Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 19 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 14 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 5 साल में शेयर 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 3, 2025