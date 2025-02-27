Gold Investment: क्या अभी सोना खरीदना सही फैसला होगा या सतर्क रहने की जरूरत?

scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसGold Investment: क्या अभी सोना खरीदना सही फैसला होगा या सतर्क रहने की जरूरत?

Gold Investment: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच कई लोगों का सवाल हैं कि क्या अभी सोना खरीदना चाहिए या नहीं। इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Feb 27, 2025 13:31 IST
सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, जिससे निवेशकों की रुचि बढ़ गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सही समय है सोने में निवेश करने का, या फिर सतर्क रहने की जरूरत है? वॉरेन बफे का मशहूर उद्धरण "जब दूसरे लालची हों, तो डरें और जब दूसरे डरे हों, तो लालची बनें"। इसका मतलब है कि जब हर कोई किसी संपत्ति में निवेश कर रहा हो, तब सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए।

सोने का प्रदर्शन कैसा रहा है?

  • 2025 में अब तक सोने की कीमतों में 11% की बढ़ोतरी हो चुकी है।
  • पिछले एक साल में यह 42% बढ़ा है।
  • गोल्ड फ्यूचर्स भी साल-दर-साल 36% ऊपर हैं।
  • S&P 500 स्टॉक इंडेक्स की तुलना में, जो 2025 में केवल 1.5% बढ़ा है, सोने ने बेहतर रिटर्न दिया है।

क्या अब सोना खरीदना जोखिमभरा होगा?

फाइनेंशियल एक्सपर्ट ली बेकर के अनुसार, इस समय हर कोई सोना खरीदने के लिए उतावला हो रहा है, जो खतरे का संकेत हो सकता है। बाजार में भावनाओं के आधार पर निवेश करने से नुकसान हो सकता है, खासकर अगर आप "ऊपर की कीमतों पर खरीदें और नीचे बेचें" वाली गलती कर रहे हैं। उनका सुझाव है कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में सोना 3% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए।

सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?

सेफ हेवन एसेट: जब आर्थिक माहौल अस्थिर होता है, तो निवेशक सोने को सिक्सयोर ऑप्शन मानते हैं।
महंगाई से बचाव: हालांकि, हर स्थिति में सोना महंगाई के खिलाफ सिक्योरिटी नहीं देता।
रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध: चीन जैसे देशों ने अमेरिकी डॉलर के बजाय सोने में निवेश बढ़ा दिया, जिससे कीमतें और चढ़ गईं।
बॉन्ड्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन: Wells Fargo के एक्सपर्ट समीर समाना के अनुसार, असली संकट के समय बॉन्ड्स के मुकाबले सोना बेहतर रिटर्न देता है।

क्या सोने की तेजी जारी रहेगी?

विशेषज्ञों की राय में मौजूदा ऊंचे स्तरों पर सोना खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। सोने की कीमतें तब तेजी से बढ़ती हैं जब बाजार में डर और अनिश्चितता हो। यदि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति स्थिर रहती है, तो भविष्य में सोने की कीमतों में अधिक बढ़त की संभावना कम हो सकती है।

सोने में निवेश के बेहतर ऑप्शन

  • ETFs (Exchange Traded Funds) या गोल्ड माइनिंग कंपनियों के शेयरों में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है।
  • फिजिकल गोल्ड खरीदने की तुलना में म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में निवेश करना अधिक फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है।
  • गोल्ड स्टोरेज और इंश्योरेंस की लागत 1-2% प्रति वर्ष हो सकती है, जो लॉन्ग-टर्म इन्वेस्ट पर असर डाल सकती है।

निवेशकों के लिए सुझाव

  • सुरक्षित निवेशक अपने पोर्टफोलियो में केवल 2% सोना रखें।
  • अग्रेसिव इन्वेस्टर 7% तक कमोडिटीज (एनर्जी, एग्रीकल्चर, बेस मेटल्स और प्रीशियस मेटल्स) में निवेश कर सकते हैं।
  • जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचें और बाजार के ट्रेंड को समझकर फैसला लें।

अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं, तो इस समय सोच-समझकर फैसला लें। मौजूदा ऊंची कीमतों पर निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप "पीक प्राइस" पर तो नहीं खरीद रहे। बाजार में सही समय पर निवेश और मुनाफा निकालना ही स्मार्ट रणनीति होती है।
 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 27, 2025