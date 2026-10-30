Gold Silver Price: दिवाली से पहले सोना 22% और चांदी 55% सस्ती, कीमतों में इतनी गिरावट क्यों? अभी खरीदें या करें इंतजार?

दिवाली से पहले सोना और चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए कीमतों में आई गिरावट चर्चा का विषय बन गई है। दोनों कीमती धातुओं के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई से काफी नीचे आ चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या यह खरीदारी का सही मौका है या कीमतें और गिर सकती हैं? आइए जानते हैं कि गिरावट की वजह क्या है, बाजार में आगे क्या हो सकता है और खरीदारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

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रिकॉर्ड हाई से कितना सस्ता हुआ सोना और चांदी?

30 अक्टूबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर गोल्ड फ्यूचर्स 804 रुपये यानी 0.56% गिरकर 1,41,792 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दिसंबर सिल्वर फ्यूचर्स 2,708 रुपये यानी 1.43% गिरकर 1,86,745 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इससे पहले सोना 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 4,20,048 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। इन स्तरों से सोना करीब 22% और चांदी 55% से ज्यादा गिर चुकी है।

इंटरनेशनल मार्केट में सोना 4,002 डॉलर प्रति औंस और चांदी 51.32 डॉलर प्रति औंस पर थी। दोनों के रिकॉर्ड हाई क्रमशः 5,586.20 डॉलर और 121.79 डॉलर रहे हैं।

आखिर क्यों गिर रहे हैं सोना और चांदी के दाम?

Giottus.com के CEO विक्रम सुब्बुराज के मुताबिक, अमेरिका में महंगाई को लेकर चिंता बढ़ने से सोना और चांदी पर दबाव है। अमेरिका में कोर PCE महंगाई महीने के आधार पर 0.3% बढ़ी और सालाना दर 3% से 3.1% पहुंच गई। सितंबर में हेडलाइन PCE महंगाई 0.5% बढ़ी, जबकि तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 3.4% रही।

इससे उम्मीद बढ़ी है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में जल्द कटौती नहीं करेगा। अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 5% के करीब है। ऊंची ब्याज दरों के कारण निवेशकों का रुझान सोना-चांदी से हट सकता है। केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया ने भी गिरावट की वजह नई बिकवाली बताई।

आगे कहां तक गिर सकती हैं कीमतें?

Enrich Money के CEO पोनमुडी आर के मुताबिक, सोने का पहला सपोर्ट 1,40,000 से 1,41,000 रुपये और अगला सपोर्ट 1,37,500 से 1,38,300 रुपये है। रेजिस्टेंस 1,43,000 से 1,43,700 रुपये पर है।

चांदी का पहला सपोर्ट 1,83,000 से 1,85,000 रुपये और अगला सपोर्ट 1,76,000 से 1,78,000 रुपये है। इसका रेजिस्टेंस 1,92,000 से 1,94,000 रुपये पर है। फिलहाल चांदी में बिकवाली का दबाव सोने से ज्यादा बना हुआ है।

दिवाली पर अभी खरीदें या थोड़ा इंतजार करें?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कीमतों में गिरावट का मतलब यह नहीं कि सोना और चांदी सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। जिन लोगों को दिवाली या शादी के लिए ज्वेलरी खरीदनी है, वे एक साथ पूरी खरीदारी करने के बजाय अलग-अलग समय पर खरीद सकते हैं।

निवेश के लिए खरीदारी करने वालों को मेकिंग चार्ज, GST और दोबारा बेचने पर होने वाली कटौती का ध्यान रखना चाहिए। बड़ी खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलरी रेट जरूर चेक करें।