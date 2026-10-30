WhatsApp Group Chat: अब ग्रुप में आए 4 नए फीचर्स, जरूरी मैसेज ढूंढना होगा आसान, जानें क्या-क्या बदला

WhatsApp इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब फैमिली, ऑफिस, स्कूल या दोस्तों के WhatsApp ग्रुप में जरूरी मैसेज ढूंढना और पुरानी बातचीत समझना पहले से आसान होने वाला है। कंपनी ने ग्रुप चैट को बेहतर बनाने के लिए 4 नए फीचर्स का ऐलान किया है। इनसे यूजर्स को बार-बार पुराने मैसेज खोजने की परेशानी कम होगी। आइए जानते हैं कि इन नए फीचर्स में क्या खास है और ये आपके किस काम आएंगे।

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1. अब हमेशा के लिए पिन कर सकेंगे मैसेज

WhatsApp ने ग्रुप में जरूरी मैसेज को पिन करने का नया ऑप्शन दिया है। अभी तक किसी मैसेज को पिन करते समय उसकी समय सीमा तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब मैसेज को बिना किसी टाइम लिमिट के पिन किया जा सकेगा। इसका फायदा उन ग्रुप्स में होगा, जहां जरूरी जानकारी बार-बार देखनी पड़ती है। जैसे किसी इवेंट की तारीख, मीटिंग की जानकारी या जरूरी निर्देश। अब ऐसे मैसेज लंबे समय तक ग्रुप में सबसे ऊपर रखे जा सकेंगे।

2. नए मेंबर्स भी पढ़ सकेंगे पुरानी चैट

WhatsApp का दूसरा फीचर उन लोगों के लिए है, जो किसी ग्रुप में बाद में जुड़ते हैं। अब ग्रुप एडमिन और दूसरे मेंबर्स किसी व्यक्ति के ग्रुप में शामिल होने के बाद भी उसके साथ हाल की चैट हिस्ट्री शेयर कर सकेंगे। इसके लिए ग्रुप चैट में उस व्यक्ति के नाम पर टैप करना होगा। इससे नए मेंबर को पहले हुई जरूरी बातचीत समझने में मदद मिलेगी। कंपनी के मुताबिक, शेयर किए गए मैसेज भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगे।

3. ग्रुप के लिए अलग स्टेटस लगाने का ऑप्शन

तीसरा नया फीचर Group Status है। इसकी मदद से यूजर्स किसी खास WhatsApp ग्रुप के मेंबर्स के लिए अलग से स्टेटस शेयर कर सकेंगे। इसका मतलब है कि स्टेटस को सभी लोगों के बजाय सिर्फ उस ग्रुप के मेंबर्स के साथ शेयर किया जा सकेगा। ग्रुप के दूसरे लोग इसे देख सकेंगे, रिएक्शन दे सकेंगे और अपना स्टेटस भी शेयर कर सकेंगे। सामान्य WhatsApp स्टेटस की तरह Group Status भी 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाएगा।

4. मेंशन और रिप्लाई ढूंढना होगा आसान

चौथा फीचर उन यूजर्स के काम आएगा, जो कई WhatsApp ग्रुप्स में शामिल हैं। अब एक नए फिल्टर की मदद से ऐसी अनरीड ग्रुप चैट एक जगह दिखाई देंगी, जिनमें किसी ने आपको सीधे मेंशन किया है या आपके मैसेज का रिप्लाई दिया है। इसमें @all मेंशन वाले मैसेज भी शामिल होंगे। इससे जरूरी बातचीत ढूंढने के लिए हर ग्रुप की चैट अलग-अलग खोलने की जरूरत कम होगी।

WhatsApp के ये पुराने फीचर्स भी हैं काम के

इन चार नए फीचर्स के अलावा WhatsApp ने तीन पुराने फीचर्स की भी जानकारी दी है। पहला, ग्रुप में किसी व्यक्ति को प्राइवेट रिप्लाई देना। दूसरा, पोल बनाते समय मल्टीपल आंसर का ऑप्शन बंद करना, ताकि हर व्यक्ति सिर्फ एक विकल्प चुन सके। तीसरा, Member Tags फीचर, जिससे यूजर्स ग्रुप में अपनी भूमिका बता सकते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल ग्रुप में पैरेंट या किसी संगठन के ग्रुप में ट्रेजरर के तौर पर अपनी पहचान जोड़ सकते हैं।