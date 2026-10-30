Jailer 2 Box Office: ₹800 करोड़ के करीब पहुंची रजनीकांत की फिल्म, क्या रामायण की रिलीज से पहले बना पाएगी नया रिकॉर्ड?

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई कर रही है। रिलीज के दो हफ्ते बाद भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि, तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई की रफ्तार कुछ धीमी पड़ने लगी है। दूसरी तरफ रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' भी सिनेमाघरों में आने वाली है। ऐसे में सवाल है कि क्या 'जेलर 2' इसके रिलीज होने से पहले नया रिकॉर्ड बना पाएगी? आइए जानते हैं फिल्म की अब तक की कमाई, पुराने रिकॉर्ड और 'रामायण' की एडवांस बुकिंग का पूरा हाल।

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जेलर 2 ने दो हफ्तों में कितनी कमाई की?

फिल्म ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक, 'जेलर 2' ने पहले हफ्ते में भारत में ₹334.35 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने ₹14.50 करोड़, शनिवार को ₹24.15 करोड़ और रविवार को ₹25.70 करोड़ कमाए। इसके बाद सोमवार को ₹9.45 करोड़, मंगलवार को ₹8.30 करोड़, बुधवार को ₹7.20 करोड़ और गुरुवार को ₹5.90 करोड़ की कमाई हुई। इस तरह भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन ₹429.55 करोड़ पहुंच गया है। वहीं, विदेशों में फिल्म ने ₹262.50 करोड़ कमाए हैं। इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹765.15 करोड़ हो चुका है। अब फिल्म ₹800 करोड़ के आंकड़े से सिर्फ ₹34.85 करोड़ दूर है।

जेलर 2 ने तोड़ा कौन सा बड़ा रिकॉर्ड?

रजनीकांत की 'जेलर 2' ने कमाई के मामले में उनकी ही फिल्म '2.0' को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है। अगर फिल्म वर्ल्डवाइड ₹800 करोड़ का आंकड़ा पार करती है, तो यह कई बड़ी फिल्मों के करीब पहुंच जाएगी। इनमें विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की 'छावा' शामिल है, जिसने ₹807.91 करोड़ कमाए थे। इसके अलावा ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1' ने ₹852.36 करोड़ और रणबीर कपूर की 'एनिमल' ने ₹915 करोड़ का कलेक्शन किया था।

रामायण की एडवांस बुकिंग से बढ़ी टक्कर

दूसरी तरफ रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' को रिलीज से पहले ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। विदेशों में इसकी एडवांस बुकिंग $2.5 मिलियन यानी करीब ₹24 करोड़ पार कर चुकी है। उत्तरी अमेरिका में करीब $1.9 मिलियन की बुकिंग हुई है, जिसमें 4 नवंबर के पेड प्रीव्यू भी शामिल हैं। वहीं, यूके और आयरलैंड में करीब $268,000 और ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड में $248,000 की बुकिंग हुई है। भारत में रिलीज से सात दिन पहले तक 6,780 शो के लिए करीब 3.33 लाख टिकट बिक चुके हैं। इनकी कुल वैल्यू ₹17.08 करोड़ है, जबकि ब्लॉक सीटों को हटाने पर आंकड़ा ₹14.23 करोड़ है। अब देखना होगा कि 'रामायण' के आने से पहले 'जेलर 2' ₹800 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं।