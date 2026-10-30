वाराणसी-दिल्ली के बीच शुरू होगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, प्रयागराज-कानपुर समेत इन शहरों को फायदा

भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने जा रहा है। 31 अक्टूबर 2026 से वाराणसी और नई दिल्ली के बीच इस ट्रेन की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस कई बड़े शहरों को राजधानी दिल्ली से जोड़ेगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन क्षमता वाली इस ट्रेन में लंबी दूरी के यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। आइए जानते हैं इसका रूट, टाइमिंग और खासियत।

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किन शहरों से होकर गुजरेगी ट्रेन?

उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ डॉक्टर शिवम शर्मा के मुताबिक, इस ट्रेन का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2026 को वाराणसी रेलवे स्टेशन से उद्घाटन स्पेशल ट्रेन नंबर 02527 के रूप में किया जाएगा। यह ट्रेन काशी से नई दिल्ली के बीच चलेगी। रास्ते में प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।

उद्घाटन स्पेशल ट्रेन बनारस से दोपहर 4:15 बजे रवाना होगी। यह प्रयागराज शाम 6 बजे, कानपुर सेंट्रल रात 8:05 बजे और अलीगढ़ रात 11:20 बजे पहुंचेगी। अलीगढ़ से 11:22 बजे रवाना होकर ट्रेन गाजियाबाद रात 1:10 बजे और नई दिल्ली स्टेशन पर रात 2 बजे पहुंचेगी।

क्या होगी ट्रेन की टाइमिंग?

नियमित परिचालन के दौरान यह ट्रेन वाराणसी से रात 8:50 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:55 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस तरह करीब 9 घंटे 5 मिनट में सफर पूरा होगा। वहीं, वापसी में नई दिल्ली से रात 9:40 बजे ट्रेन रवाना होगी और सुबह 6:45 बजे वाराणसी पहुंचेगी। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी।

16 कोच में 823 यात्रियों के सफर की सुविधा

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में कुल 16 वातानुकूलित कोच होंगे। इनमें AC फर्स्ट क्लास के 1, AC 2 टियर के 4 और AC 3 टियर के 11 कोच शामिल हैं। पूरी ट्रेन में एक साथ 823 यात्री सफर कर सकेंगे।

इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम डिजाइन स्पीड के हिसाब से तैयार किया गया है, जबकि इसकी परिचालन क्षमता 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। हालांकि, वास्तविक रफ्तार रेलवे ट्रैक और रूट की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

आराम के साथ सुरक्षा का भी रखा गया ध्यान

लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाने के लिए ट्रेन में एर्गोनॉमिक डिजाइन वाली गद्देदार बर्थ और बेहतर सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है। इससे यात्रा के दौरान झटके और शोर कम करने में मदद मिलेगी।

सुरक्षा के लिए इसमें स्वदेशी कवच सिस्टम, CCTV कैमरे, इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट और आधुनिक फायर डिटेक्शन एवं सप्रेशन सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा ऑटोमैटिक दरवाजे, सीलबंद गैंगवे, आधुनिक टॉयलेट और सफाई व्यवस्था भी मिलेगी। यात्रियों के सामान रखने के लिए भी बेहतर व्यवस्था की गई है।