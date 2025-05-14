भारत जैसे देश में जहां महंगाई हर दिन बढ़ रही है और इनकम लिमिटेड है। यहां यह सोचना कि फाइनेंशियल प्लानिंग (Financial Planning) सिर्फ अमीरों के लिए होती है, एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आज के दौर में हर आम और खास को पैसों की प्लानिंग की सख्त जरूरत है, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, बिजनेस मैन या फिर कोई स्टूडेंट।

सिर्फ महीने का खर्च चलाना काफी नहीं

आप महीने का खर्च किसी तरह चला तो लेते हैं, लेकिन क्या आप मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, या रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो यही समय है फाइनेंशियल प्लान बनाने का। बिना प्लान के आप सिर्फ गुजारा कर रहे हैं, लेकिन प्लान बनाकर आप फ्यूचर को सुरक्षित कर सकते हैं।

ये सोच अब बदलनी होगी

ज्यादातर लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास लाखों-करोड़ों की कमाई है। लेकिन सच ये है कि जिनकी कमाई कम है, उन्हें और ज्यादा समझदारी से पैसों का मैनेजमेंट करना चाहिए।

CWM की वेल्थ मैनेजर अल्पा शाह कहती हैं किलोगों को लगता है कि पैसे की प्लानिंग सिर्फ अमीरों के लिए होती है, लेकिन सच तो ये है कि जिनकी आमदनी कम है और सपने बड़े हैं, उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग से इंसान को अपने पैसे को समझने, संभालने और सही फैसले लेने में मदद मिलती है।

आज फाइनेंशियल प्लान बनाना आसान है

अब डिजिटल टूल्स, SIP, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे ऑप्शनों की मदद से आप घर बैठे फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप जागरूक बनें और पहला कदम उठाएं।

क्यों जरूरी है हर किसी के लिए फाइनेंशियल प्लान?

आपात स्थिति में मददगार: कोई भी बीमारी, नौकरी जाना या अचानक खर्च आ जाए तो इमरजेंसी फंड (Emergency Fund) आपका सहारा बनता है। बिना तैयारी के आप कर्ज में डूब सकते हैं।

कर्ज से मुक्ति की राह: RBI की रिपोर्ट के मुताबिक, एक औसत भारतीय परिवार की 40% आमदनी कर्ज चुकाने में जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग से आप धीरे-धीरे इस बोझ से छुटकारा पा सकते हैं।

छोटे निवेश से बड़ा फायदा: SIP जैसे निवेश से आप महीने के सिर्फ ₹1,000–₹5,000 लगाकर 10–15% सालाना रिटर्न कमा सकते हैं। इससे आप धीरे-धीरे अच्छा फंड बना सकते हैं।

रिटायरमेंट की सुरक्षा: अगर आप आज ₹5,000 हर महीने 12% रिटर्न के साथ निवेश करें, तो 30 साल में ₹1.5 करोड़ का फंड बन सकता है। सोचिए, ये पैसे बुढ़ापे में कितने काम आएंगे।

हर भारतीय के लिए क्यों जरूरी फाइनेंशियल प्लानिंग?

चाहे आप नौकरी करते हों, छोटा बिजनेस हो या पढ़ाई कर रहे हों और अगर आपके पास इनकम है, तो प्लानिंग भी जरूरी है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना ही भविष्य में फायदा मिलेगा। याद रखिए, फाइनेंशियल प्लान लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। ये आपके सपनों को पूरा करने और परिवार को सुरक्षित रखने की चाबी है।