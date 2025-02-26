स्टार्टअप के लिए Financial Managment जरूरी, आसान तरीके से समझें कैसे करें फाइनेंस मैनेज

scorecardresearch
Financial Management of Startups: अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे जिसकी मदद से आप फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Feb 26, 2025 09:36 IST
एक नया बिजनेस शुरू करना रोमांचक होता है, लेकिन पैसे का सही मैनेजमेंट करना चुनौती भरा हो सकता है। सही रणनीति अपनाकर आप अपने स्टार्टअप को सफल बना सकते हैं। यहां कुछ जरूरी तरीके दिए गए हैं, जिनसे आप फंडिंग और बजटिंग को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं।

फंडिंग के स्रोत

स्टार्टअप को चलाने के लिए सही फंडिंग पाना जरूरी है। इसके लिए आप इन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं:

बूटस्ट्रैपिंग: अपनी बचत या कमाई का उपयोग करें।

बैंक लोन और क्रेडिट: अगर आपके पास अच्छी बिजनेस प्लानिंग है, तो बैंक से लोन ले सकते हैं।
सरकारी योजनाएं और अनुदान:  सरकार नए स्टार्टअप को फंडिंग देती हैं। इन स्कीम के बारे में जानें। 
क्राउडफंडिंग: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से छोटा-छोटा निवेश जुटाएं।

सीए मनीष मिश्रा, संस्थापक, GenZCFO  ने कहा कि फंडिंग पाने के लिए एक प्रभावी बिजनेस प्लान और पिच तैयार करना बहुत जरूरी है।

बजटिंग के आसान तरीके

फंडिंग मिलने के बाद सही बजट बनाना जरूरी है। इसके लिए आप ये तरीके अपनाएं:

  • आय और खर्चों का रिकॉर्ड रखें
  • जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग और वेतन को पहले रखें।
  • बजट को समय-समय पर अपडेट करें। सीए मनीष मिश्रा के अनुसार मार्केट की स्थिति के अनुसार बदलाव करें।
  • इमरजेंसी फंड बनाएं। इसके लिए आप अचानक आने वाले खर्चों के लिए पैसे अलग रखें।

सफलता पाने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनाएं

  • सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर न रहें।
  • अपने बिजनेस को बढ़ाने और इनोवेशन के लिए पैसे लगाएं।
  • प्रॉफिट, खर्च और ग्राहक अधिग्रहण लागत का विश्लेषण करें।

अगर स्टार्टअप सही तरीके से फंडिंग, बजटिंग और वित्तीय प्रबंधन करता है, तो वह लंबे समय तक स्थिर और लाभदायक रह सकता है।
 

