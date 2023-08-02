31 जुलाई से पहले दाखिल किया ITR? वेरिफाई नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है तो ये खबर आपके लिए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपके आयकर रिटर्न (आईटीआर) को सत्यापित या वेरिफाई करने की समय सीमा रिटर्न दाखिल करने की तारीख से 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी है। यदि इस अवधि के भीतर आईटीआर सत्यापित नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि करदाता ने आईटीआर दाखिल नहीं किया है। इसलिए, अपना रिटर्न दाखिल करने के बाद वेरिफाई करना जरूरी है।

advertisement

1 अगस्त, 2022 से, आयकर (आईटी) विभाग ने अनिवार्य कर दिया था कि करदाताओं को करदाता की ओर से रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दाखिल करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को सत्यापित करना होगा।

Also Read: फिनटेक स्टार्टअप्स की दुनिया में क्या चल रहा है?

आईटीआर का सत्यापन न करने पर देर से दाखिल करने के परिणाम होंगे जैसे कि करदाता पर 5,000 रुपये की विलंब शुल्क लगाया जाएगा।

यह ध्यान रखना उचित है कि जहां आईटीआर दाखिल किया गया है लेकिन सत्यापित नहीं किया गया है, करदाता देरी की माफी के लिए आवेदन करने का विकल्प चुन सकता है क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को धारा 119 (2) (बी) के तहत व्यापक अधिकार दिया गया है। )

अपने आईटीआर को ई-सत्यापित करने के तरीके

जब तक रिटर्न सत्यापित नहीं हो जाता, तब तक आईटीआर दाखिल करना अधूरा है। सीबीडीटी ने करदाताओं को अपने आईटीआर को ई-सत्यापित करने के लिए कई तरीके प्रदान किए हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और कुशल हो गई है।

Also Read: एसेट एलोकेशन के लिए कैसे बनाएं सही रणनीति?

आधार-आधारित ओटीपी: सबसे आम तरीकों में से एक आधार-आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) है। हालाँकि, इस विधि का उपयोग करने के लिए, आपका फ़ोन नंबर आपके आधार नंबर से लिंक होना होगा। साथ ही आपका पैन भी आधार से लिंक होना चाहिए. एक बार ये शर्तें पूरी हो जाने पर, आपको अपने फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसका उपयोग आप अपने आईटीआर को सत्यापित करने के लिए कर सकते हैं।

उपलब्ध है।

भौतिक दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया: अंत में, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तरीका संभव नहीं है, तो आप आईटीआर-वी (पावती रसीद) की एक हस्ताक्षरित प्रति कर विभाग को भेज सकते हैं। इस भौतिक सत्यापन विधि के लिए दस्तावेज़ को साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना आवश्यक है।