रिस्क भी नहीं और फायदा भी! Federal Bank या Bank of Baroda की एफडी पर कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न?

अगर आप रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत को सुरक्षित जगह निवेश करके अच्छा ब्याज कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए दो बैंकों की एफडी स्कीम काम की हो सकती हैं। Federal Bank और Bank of Baroda ने नवंबर में अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब सीनियर सिटीजन को इन बैंकों में 7.50% तक सालाना ब्याज मिल सकता है। हालांकि, दोनों बैंकों की स्कीम में निवेश की रकम, अवधि और समय से पहले पैसे निकालने के नियम अलग हैं।

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Federal Bank की FD पर मिलेगा 7.50% तक ब्याज

Federal Bank ने 12 नवंबर को चुनिंदा FD पर सीनियर सिटीजन को मिलने वाला अतिरिक्त ब्याज 0.50% से बढ़ाकर 0.60% कर दिया है। इसके बाद बैंक की एफडी पर अधिकतम 7.50% सालाना ब्याज मिल रहा है।

बैंक 18 महीने और 2 साल से लेकर 3 साल से कम अवधि की एफडी पर 7.40% ब्याज दे रहा है। इस एफडी में जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने की सुविधा भी है।

हालांकि, 7.50% की सबसे ज्यादा ब्याज दर पाने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपये जमा करने होंगे। इस एफडी में समय से पहले पैसे निकालने की सुविधा नहीं मिलेगी। नई दरें 3 करोड़ रुपये से कम की व्यक्तिगत एफडी पर लागू हैं।

बैंक के मुताबिक, 35 महीने की 7.40% ब्याज वाली एफडी पर प्रभावी सालाना यील्ड 8.18% तक और 7.50% वाली एफडी पर 8.30% तक हो सकती है। हालांकि, यह वास्तविक सालाना ब्याज दर से अलग है।

Bank of Baroda की 555 दिन वाली FD में कितना फायदा?

Bank of Baroda ने 11 नवंबर को अपनी 555 दिन की bob Golden Goal Deposit Scheme की ब्याज दर 0.10% बढ़ाई है।

इस स्कीम में सामान्य ग्राहकों को 6.85%, सीनियर सिटीजन को 7.35% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.45% सालाना ब्याज मिलेगा।

बैंक की 444 दिन वाली स्पेशल एफडी पर सीनियर सिटीजन को 6.95% और 5 साल से ज्यादा से लेकर 10 साल तक की FD पर 7% ब्याज मिल रहा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

दोनों बैंकों में कौन सी FD बेहतर?

अगर आप कम रकम निवेश करना चाहते हैं, तो Federal Bank की 7.40% वाली एफडी और Bank of Baroda की 7.35% वाली एफडी की तुलना कर सकते हैं।

वहीं, 1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा निवेश करने वाले सीनियर सिटीजन Federal Bank की 7.50% वाली एफडी पर विचार कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैच्योरिटी से पहले पैसा नहीं निकाल सकेंगे।

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

एफडी चुनते समय सिर्फ ब्याज दर नहीं, बल्कि निवेश की अवधि, टैक्स, ब्याज भुगतान और पैसे निकालने की सुविधा भी देखें।

ध्यान रहे कि DICGC के तहत एक बैंक में प्रति जमाकर्ता मूलधन और ब्याज मिलाकर अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। इसलिए अपनी जरूरत और निवेश की अवधि को ध्यान में रखकर ही एफडी चुनें।