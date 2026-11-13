रणबीर कपूर की 'रामायण' ने 8 दिन में पार किया ₹1000 करोड़ का आंकड़ा, 'पठान' और 'कल्कि' से अब भी पीछे

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज के महज 8 दिनों में दुनियाभर में ₹1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म में रणबीर कपूर के साथ साई पल्लवी और यश अहम भूमिकाओं में हैं। हालांकि, इतनी बड़ी कमाई के बावजूद फिल्म अभी 'कल्कि 2898 AD' और 'पठान' के लाइफटाइम कलेक्शन से पीछे है।

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आठवें दिन कितनी हुई कमाई?

फिल्म ट्रेड पोर्टल Sacnilk के मुताबिक, 'रामायण' ने आठवें दिन भारत में ₹53.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की कुल घरेलू नेट कमाई ₹564.50 करोड़ पहुंच गई है। वहीं, भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन ₹675.05 करोड़ हो गया है।

विदेशी बाजारों में भी फिल्म का शानदार प्रदर्शन जारी है। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से ₹358.50 करोड़ कमाए हैं। इस तरह दुनियाभर में 'रामायण' का कुल कलेक्शन ₹1,033.55 करोड़ पहुंच गया है।

पहले 8 दिनों में ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'रामायण' ने पहले दिन ₹64.85 करोड़ की ओपनिंग की थी। दूसरे दिन ₹48.05 करोड़ और तीसरे दिन ₹69.80 करोड़ कमाए। चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन ₹56.15 करोड़ रहा।

पांचवें दिन फिल्म की कमाई में बड़ा उछाल आया और इसने ₹107.50 करोड़ का कारोबार किया। छठे दिन ₹94.10 करोड़, सातवें दिन ₹70.65 करोड़ और आठवें दिन ₹53.50 करोड़ की कमाई दर्ज की गई।

हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी शानदार प्रदर्शन

'रामायण' के हिंदी वर्जन ने अब तक ₹437 करोड़ की कमाई की है। वहीं, कन्नड़ वर्जन से ₹48.95 करोड़, तेलुगु से ₹38.05 करोड़, तमिल से ₹22.15 करोड़ और मलयालम से ₹18.45 करोड़ का कलेक्शन हुआ है।

'पठान' और 'कल्कि' से कितनी पीछे है रामायण?

₹1,000 करोड़ क्लब में शामिल होने के बावजूद 'रामायण' अभी दो बड़ी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन से पीछे है।

प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 AD' ने दुनियाभर में ₹1,042.25 करोड़ कमाए थे। वहीं, शाहरुख खान की 'पठान' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹1,055 करोड़ रहा था। ऐसे में 'रामायण' को इन फिल्मों के आंकड़े पार करने के लिए अभी और कमाई करनी होगी।

नौवें दिन की एडवांस बुकिंग में भी जोरदार रिस्पॉन्स

Sacnilk के मुताबिक, नौवें दिन के लिए 'रामायण' की एडवांस बुकिंग ₹23.45 करोड़ रही, जबकि ब्लॉक सीटों को हटाने पर यह आंकड़ा ₹17.98 करोड़ है।

राज्यों में महाराष्ट्र ₹3.77 करोड़ के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद कर्नाटक में ₹2.93 करोड़ और दिल्ली में ₹2.69 करोड़ की टिकट बिक्री हुई।

शहरों की बात करें तो NCR ₹2.69 करोड़ के साथ पहले स्थान पर रहा। बेंगलुरु में ₹2.27 करोड़, मुंबई में ₹2.13 करोड़ और हैदराबाद में ₹1.05 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई। अब नजर इस बात पर है कि फिल्म दूसरे हफ्ते में कितनी कमाई करती है।