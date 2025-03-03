FD Interest Rate: ये टॉप 6 बैंक दे रहे हैं 7.85% ब्याज, पढ़ें पूरी डिटेल्स  

scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसFD Interest Rate: ये टॉप 6 बैंक दे रहे हैं 7.85% ब्याज, पढ़ें पूरी डिटेल्स  

FD Interest Rate: एफडी काफी सिक्योर ऑप्शन है। शेयर बाजार में जारी गिरावट के बाद निवेशकों ने एक बार फिर से एफडी में निवेश करना शुरू कर दिया है। हम आपको आर्टिकल में टॉप-6 बैंक के लेटेस्ट एफडी रेट बताएंगे।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 3, 2025 11:51 IST
FD interest rates impact overall investment strategy
FD Rates: शेयर मार्केट में हो रहे उतार-चढ़ाव के कारण करोड़ों निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। बाजार में हो रही गिरावट के कारण एक बार फिर से लोगों ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की तरफ रुख कर लिया है। दरअसल, एफडी में बाजार की तरह कोई रिस्क नहीं होता है। ऐसे में सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए लोग एफडी करना पसंद करते हैं। 

एफडी पर सभी बैंक अलग-अलग ब्याज ऑफर करते हैं। अगर आप भी एफडी करने का सोच रहे हैं तो आपको एक बार बैंक के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट को जरूर चेक करना चाहिए। हम आपको नीचे टॉप-6 बैंक के लेटेस्ट एफडी रेट के बारे में बताएंगे। 

यहां मिल रहा सबसे ज्यादा ब्याज दर (FD Latest Rate)

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) एफडी पर आम नागरिकों को 7.25 फीसदी और सीनियर सिटिजन को 7.77 फीसदी ब्याज ऑफर कर रहा है। यह एफडी ब्याज 18 से 21 महीने के टेन्योर के लिए है।

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) में 15 से 18 महीने की एफडी पर 7.25 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 7.85 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) में 390-391 दिन वाली एफडी पर 7.4 फीसदी ब्याज ऑफर किया जा रहा है। सीनियर सिटीजन को इस एफडी पर 7.9 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।

फेडरल बैंक (Fedral Bank) में 444 दिन वाले एफडी पर आम जनता को 7.5 फीसदी और सीनियर सिटिजन को 8 फीसदी ब्याज दर मिल रहा है।

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) की 2 से 3 साल वाली एफडी पर जनरल कस्टमर को 7.15 फीसदी और सीनियर सिटिजन को 7.65 फीसदी ब्याज मिल रहा है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank Of India) ने 456 दिन टेन्योर वाली एफडी पर 7.3 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है। वहीं, सीनियर सिटीजन को 7.8 फीसदी ब्याज ऑफर हो रहा है।

एफडी में निवेश करना कितना सही

एफडी इन्वेस्टमेंट का सिक्योर ऑप्शन है। यहां निवेशकों को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। बैंक स्पेशल एफडी स्कीम भी चलाते हैं। इन स्कीम में आम एफडी की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है। अगर आप एफडी करवा रहे हैं तो आपको बैंक के ब्याज दर के साथ नियम व शर्तों को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। हर बैंक का एफडी नियम अलग होता है।
 

