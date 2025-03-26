scorecardresearch
ESI और Ayushman Card से इलाज की सुविधा, कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा

अगर आप कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) के तहत आते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब ESI के लाभार्थी कर्मचारी आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) स्कीम के तहत भी इलाज करा सकेंगे।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 26, 2025 17:18 IST

अगर आप कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) के तहत आते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब ESI के लाभार्थी कर्मचारी आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) स्कीम के तहत भी इलाज करा सकेंगे। सरकार जल्दी ही इस सुविधा की घोषणा करने वाली है। इससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को फायदा होगा।

ESI स्कीम क्या है?

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) एक सरकारी योजना है, जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को हेल्थ सिक्योरिटी देती है। अगर किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 21,000 रुपये से कम है, तो वह ESI के लिए पात्र होता है। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह सीमा 25,000 रुपये है। इस योजना के तहत बीमारी, एक्सीडेंट, मातृत्व और विकलांगता जैसी स्थितियों में फ्री इलाज की सुविधा मिलती है।

अब आयुष्मान कार्ड से भी मिलेगा इलाज

पहले ESI के बीमित कर्मचारियों को सिर्फ ESI के 150 से ज्यादा अस्पतालों में ही इलाज मिलता था। लेकिन अब आयुष्मान कार्ड से जुड़े अस्पतालों में भी इलाज संभव होगा। इसका मतलब है कि अब ESI के लाभार्थी ज्यादा अस्पतालों में फ्री इलाज करवा सकेंगे।

ESI और आयुष्मान कार्ड का फायदा

ESI और आयुष्मान कार्ड से इलाज का कोई खर्च नहीं होगा। इसके अलावा जितनी बार जरूरत हो, मुफ्त इलाज मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति जॉब बदलता है तब भी उसका ESI नंबर वही रहेगा। बता दें कि ESI के लिए आपकी सैलरी से सिर्फ 0.75% और कंपनी से 3.25% कटता है।

कैसे लें इस सुविधा का लाभ?

अगर आपका ESI नंबर है और आपने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है, तो आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो नजदीकी CSC सेंटर या सरकारी अस्पताल में इसे बनवा सकते हैं। हालांकि, आपको अस्पताल में इलाज के समय आपको ESI नंबर और आयुष्मान कार्ड दिखाना होगा।

ESI और आयुष्मान कार्ड से क्यों बेहतर है इलाज?

इस नई सुविधा से बीमित कर्मचारियों को बड़े अस्पतालों में भी फ्री इलाज मिलेगा। इससे हेल्थकेयर का दायरा बढ़ेगा और गरीब कर्मचारियों को महंगे इलाज का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। सरकार का यह कदम कर्मचारियों की हेल्थकेयर को और भी मजबूत बनाएगा।

Priyanka Kumari
Mar 26, 2025