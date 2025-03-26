PF अकाउंट होल्डर्स (PF Account Holders) के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ विड्रॉल प्रोसेस को और आसान बनाने जा रहा है। पहले सिर्फ एटीएम (ATM) से पीएफ निकालने की बात हो रही थी, लेकिन अब UPI के जरिए भी पैसा निकाला जा सकेगा। आइए जानते हैं इस नई सुविधा के बारे में विस्तार से।

advertisement

EPFO ने मंजूर की NPCI की सिफारिश

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि मई या जून 2025 से EPFO मेंबर्स UPI और ATM के माध्यम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। अब मेंबर्स अपने UPI ऐप्स जैसे Google Pay, PhonePe या Paytm पर भी PF बैलेंस देख सकते हैं और पात्रता के अनुसार 1 लाख रुपये तक की विड्रॉल कर सकते हैं।

ऑटो क्लेम सर्विस से होगी आसान निकासी

सुमिता डावरा ने यह भी बताया कि नई सुविधा में 1 लाख रुपये तक के क्लेम पहले से ऑटोमेटेड होंगे। अब EPFO अकाउंट को UPI ऐप्स से लिंक करना आसान होगा। पहले पीएफ क्लेम प्रोसेसिंग में 3 दिन का समय लगता था, लेकिन अब UPI के जरिए यह तत्काल हो सकेगा। यह ऑटो क्लेम सर्विस मेंबर्स को तेजी से और आसान निकासी की सुविधा देगी।

डिजिटल प्रोसेसिंग से आसान हुआ PF Withdrawal

श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव ने बताया कि EPFO ने अपने 120 डेटाबेस को कलेक्ट कर लगभग 95% क्लेम ऑटोमेटेड कर दिए हैं। इसका उद्देश्य PF Withdrawal को और सरल और मैनेज्ड बनाना है। EPFO की डिजिटल प्रोसेसिंग ने लाखों मेंबर्स के लिए विड्रॉल प्रोसेस को आसान बना दिया है।

पेंशनर्स को भी मिली राहत

देश के लगभग 78 लाख पेंशनर्स को भी इस नई सुविधा से फायदा मिलेगा। अब वे किसी भी बैंक शाखा (Bank Branch) से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। पहले यह सुविधा कुछ ही बैंकों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे सभी बैंकों के लिए उपलब्ध कर दिया गया है।