EPFO: कंपनी का झंझट छोड़िए, खुद से ही बना लें UAN नंबर - बेहद आसान है पूरा प्रोसेस

EPFO New Rule: ईपीएफओ धारकों के लिए बड़ा अपडेट आया है। ईपीएफओ ने बताया कि अब कर्मचारी खुद ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) बना सकते हैं। पहले इस प्रोसेस के लिए कर्मचारी को कंपनी पर डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) को अपनाया है। FAT की मदद से कर्मचारी खुद का UAN नंबर क्रिएट कर सकते हैं। यहां तक कि कर्मचारी खुद ही UAN एक्टिवेट (ACtivate UAN) कर सकते हैं।

क्यों शुरू हुई ये सर्विस

ईपीएफओ ने कहा कि कंपनी द्वारा UAN बनाए जाने पर कई बार गलती हो जाती थी। ईपीएफओ ने पाया कि कई बार कंपनी पिता नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि जानकारी गलत दे देते थे, जिससे कर्मचारी को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इस तरह की परेशानी को खत्म या कम करने के लिए ईपीएफओ ने यह फैसला लिया है।

कैसे जनरेट करें UAN? (How to generate UAN?)

स्टेप 1: सबसे पहले अपने फोन में UMANG और AadhaarFaceRD ऐप इंस्टॉल करें।

स्टेप 2: अब UAN Allotment and Activation के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: इसके बाद अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4: अब आपको मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरना होगा और फेस वेरिफिकेशन के लिए फोटो क्लिक करना होगा।

स्टेप 5: फेस स्कैन होने के बाद UAN जनरेट हो जाएगा। UAN जनरेट होने के बाद आपको SMS में जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद यूजर e-UAN कार्ड (e-UAN Card) डाउनलोड कर सकते हैं।

पेंशनर्स को भी जल्द मिलेगी सुविधा

ईपीएफओ जल्द ही पेंशनर्स के लिए फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला है। इसमें पेंशनर्स घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए My Bharat के Volunteer पेंशनर्स के घर जाकर उनकी हेल्प करेंगे। ईपीएफओ के इस डिजिटल कदम से कर्मचारी के साथ पेंशनर्स को सुविधा मिलेगी और उनकी डिटेल्स भी सेफ रहेगी।