EPFO Rule Change: PF खाताधारकों को तोहफा, बिना डॉक्यूमेंटेशन के निकालें 5 लाख रुपये

EPFO Rule Change: PF खाताधारकों को तोहफा, बिना डॉक्यूमेंटेशन के निकालें 5 लाख रुपये

अगर आप भी EPFO में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब ईपीएफओधारक आसानी से ऑटो-क्लेम कर सकते हैं। दरअसल, ईपीएफओ ने ऑटो-क्लेम की लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 1, 2025 11:44 IST
EPFO rule Change
ईपीएफओ ने दी बड़ी राहत

अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका पैसा EPFO में जमा होता है, तो यह खबर आपको खुश कर देगी। अब PF Withdrawal के लिए लंबी-चौड़ी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होगी। EPFO ने अपने 7.5 करोड़ मेंबर्स को बड़ी राहत देते हुए ऑटो-क्लेम लिमिट को 5 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। यानी अब बिना किसी एक्सट्रा डॉक्यूमेंटेशन के पीएफ अकाउंट होल्डर सीधे अपने अकाउंट (PF Account) से पैसे निकाल सकेंगे।

अब तक पीएफ का पैसा निकालने में 10 दिन लगते थे, लेकिन नए नियम के तहत यह समय सिर्फ 3-4 दिन का हो गया है। इतना ही नहीं, अब आप शादी, पढ़ाई और घर खरीदने के लिए भी ऑटो-क्लेम कर सकते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि जल्द ही UPI और ATM से भी PF निकालने की सुविधा मिलने वाली है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। आइए जानते हैं EPFO के इस नए नियम के बारे में पूरी जानकारी।

शादी, पढ़ाई और घर खरीदने के लिए भी ऑटो-क्लेम

पहले केवल बीमारी और अस्पताल के खर्च के लिए ही PF Auto-Claim की सुविधा दी जाती थी, लेकिन अब EPFO ने इसे शादी, एजुकेशन और घर खरीदने के लिए भी लागू करने का फैसला किया है। इससे लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

UPI और ATM से PF निकालने की सुविधा जल्द

EPFO जल्द ही अपने खाताधारकों को UPI (UPI PF Withdrawl) और ATM (ATM PF Withdrawl) के जरिए पीएफ निकालने की सुविधा देने वाला है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अनुमान है कि यह सुविधा मई या जून 2025 तक शुरू हो सकती है।

नई UPI PF Withdrawl सुविधा के तहत मेंबर्स अपने पीएफ बैलेंस (PF Balance) को UPI पर ही देख सकेंगे और तय रकम तक की निकासी कर सकेंगे। साथ ही, वे अपने मनचाहे बैंक अकाउंट में पीएफ का पैसा ट्रांसफर भी कर पाएंगे।

ऑटो-क्लेम सुविधा का हुआ विस्तार

EPFO ने अप्रैल 2020 में ऑटो-क्लेम सुविधा की शुरुआत की थी, लेकिन तब यह सुविधा सिर्फ 50,000 रुपये तक सीमित थी। फिर मई 2024 में इसे 1 लाख रुपये तक बढ़ाया गया और अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

PF क्लेम रिजेक्शन रेट में गिरावट

EPFO के नए नियमों के कारण PF Claim Rejection Rate में भी कमी आई है। पहले जहां लगभग 50% क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे, अब यह घटकर 30% रह गया है। इससे कर्मचारियों को तेजी से पैसा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

Apr 1, 2025