EPFO Update: ईपीएफओ ने दी राहत पर मार्च तक निपटा लें ये काम, नहीं तो होगा तगड़ा नुकसान

नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेट करने और बैंक खाते को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब यह जरूरी काम 15 मार्च 2025 तक किया जा सकता है। पहले इसकी डेडलाइन 15 फरवरी 2025 थी, लेकिन इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। EPFO की ऑनलाइन सर्विस का लाभ उठाने के लिए UAN को एक्टिव करना जरूरी है, इसलिए बिना देरी किए इस प्रोसेस को जल्द पूरा कर लेना चाहिए।

EPFO ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

25 फरवरी को EPFO ने अपने ऑफिशियल ट्विटर (अब X) अकाउंट के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। पोस्ट में बताया गया कि 15 फरवरी की समयसीमा खत्म हो गई थी, लेकिन अब इसे 15 मार्च तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि, आगे इस डेडलाइन को बढ़ाने की संभावना कम है, इसलिए कर्मचारियों को बिना इंतजार किए UAN को जल्द से जल्द एक्टिवेट कर लेना चाहिए।

UAN एक्टिवेशन क्यों है जरूरी?

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है, जिससे कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट (PF Account) की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। UAN एक्टिवेट होने के बाद EPFO की सभी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसमें पीएफ बैलेंस चेक करना, पासबुक डाउनलोड करना, पीएफ ट्रांसफर करना और निकासी (Withdrawal) के लिए आवेदन करना शामिल है।

इसके अलावा, UAN और आधार को बैंक अकाउंट (Bank Account) से लिंक करने पर कर्मचारी रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI Scheme) का लाभ भी उठा सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार नए कर्मचारियों को इंसेंटिव और अन्य फायदे देती है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिल सकता है।

UAN एक्टिवेट कैसे करें (Easy process to activate UAN)

अगर आपने अभी तक UAN एक्टिवेट नहीं किया है, तो इसे फटाफट पूरा करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं।

For Employees सेक्शन में जाकर क्लिक करें।

Member UAN Online Services पर क्लिक करें।

Activate UAN लिंक पर जाएं।

अब 12 अंकों का UAN, आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और कैप्चा भरें।

Declaration बॉक्स पर क्लिक करके Get Authorization Pin को सेलेक्ट करें।

आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे दर्ज करके सबमिट करें।

प्रक्रिया पूरी होने के बाद UAN एक्टिवेट हो जाएगा और आपके मोबाइल पर पासवर्ड भेजा जाएगा।

अब UAN और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें और सर्विस का लाभ उठाएं।

जल्द निपटाएं यह जरूरी काम!

EPFO द्वारा डेडलाइन बढ़ाने से कर्मचारियों को राहत मिली है, लेकिन इसे और आगे बढ़ाने की संभावना कम है। इसलिए, अगर आप EPFO की डिजिटल सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो 15 मार्च 2025 से पहले UAN को एक्टिवेट कर लें और आधार को बैंक खाते से लिंक करवा लें। इससे आपकी पीएफ से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी और भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा।