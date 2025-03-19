EPFO Balance Check: रिटायरमेंट की टेंशन खत्म, जानिए आपके PF अकाउंट में कितना जमा हुआ पैसा

scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसEPFO Balance Check: रिटायरमेंट की टेंशन खत्म, जानिए आपके PF अकाउंट में कितना जमा हुआ पैसा

PF बैलेंस चेक करना अब बहुत आसान हो गया है। आप EPFO वेबसाइट, उमंग ऐप, SMS, मिस्ड कॉल और WhatsApp जैसे तरीकों से अपना बैलेंस मिनटों में जान सकते हैं। हम आपको इन सभी तरीकों के बारे में नीचे बता रहे हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 19, 2025 17:18 IST

आजकल नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट प्रोविडेंट फंड (Provident Fund-PF) में जमा होती है। यह पैसा रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। लेकिन कई बार हमें यह नहीं पता होता कि हमारे पीएफ अकाउंट (PF Account) में कितना पैसा जमा हुआ है। अगर आप भी अपना पीएफ बैलेंस चेक (PF Balance Check) करना चाहते हैं, तो यह काम अब बेहद आसान हो गया है। अब आप घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से मिनटों में अपना PF बैलेंस देख सकते हैं।

कैसे करें PF बैलेंस चेक?

अब आपको PF बैलेंस चेक करने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) की वेबसाइट, SMS, मिस्ड कॉल, उमंग ऐप और WhatsApp के जरिए अपना बैलेंस देख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि इन सब तरीकों से बैलेंस कैसे चेक किया जा सकता है। 

EPFO वेबसाइट से PF बैलेंस चेक करें

अगर आपका UAN (Universal Account Number) एक्टिवेटेड है, तो आप EPFO की वेबसाइट से बैलेंस देख सकते हैं।

  • सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाएं।
  • For Employees सेक्शन में जाएं और Member Passbook पर क्लिक करें।
  • अपने UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें।
  • लॉगिन करने के बाद आप बैलेंस देख सकते हैं।

उमंग ऐप से PF बैलेंस देखें

UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) ऐप के जरिए भी PF बैलेंस चेक कर सकते हैं।

  • उमंग ऐप डाउनलोड करें और रजिस्टर करें।
  • EPFO सेक्शन में जाएं और Employee Centric Services पर क्लिक करें।
  • View Passbook ऑप्शन चुनें और UAN नंबर दर्ज करें।
  • आपका PF बैलेंस स्क्रीन पर शो होगा।

SMS से PF बैलेंस चेक करें

अगर आपका मोबाइल नंबर EPFO के साथ रजिस्टर है, तो आप SMS भेजकर भी बैलेंस जान सकते हैं। इसके लिए मैसेज बॉक्स में EPFOHO UAN ENG टाइप करें। अब इस मैसेज को 7738299899 पर भेज दें। कुछ ही सेकंड में आपके PF अकाउंट का बैलेंस आपको SMS के जरिए मिल जाएगा। आप चाहें तो "ENG" इंग्लिश भाषा के लिए है, आप इसे "HIN" (हिंदी) या अन्य भाषा में भी बदल सकते हैं।

मिस्ड कॉल देकर PF बैलेंस जानें

अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप मिस्ड कॉल देकर भी PF बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल दें। कुछ ही सेकंड में आपको SMS के जरिए पीएफ बैलेंस की पूरी डिटेल मिल जाएगी।

WhatsApp पर PF बैलेंस चेक करें

अब EPFO ने WhatsApp सर्विस भी शुरू कर दी है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने क्षेत्रीय EPFO कार्यालय का WhatsApp नंबर पता करें। अब उस नंबर पर "Hi" लिखकर भेजें। इसके बाद आपको PF बैलेंस की पूरी जानकारी मिल जाएगी।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Mar 19, 2025