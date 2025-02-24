EPFO ने बदला फंड विड्रॉ का तरीका, UPI से निकल जाएगा PF का पैसा 

EPF Withdrawal Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर्स की संख्या करोड़ों में है। ईपीएफ मेंबर्स के लिए बड़ा अपडेट आया है। अब ईपीएफ के पीएफ फंड (PF Fund) से निकासी करना आसान हो गया है। ईपीएफ यूजर यूपीआई (UPI) के माध्यम से निकासी कर सकते हैं। हम आपको नीचे इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे।

advertisement

UPI से होगी निकासी

भारत सरकार निकासी के लिए नया सिस्टम लाने की प्लानिंग कर रही है। इस सिस्टम में पीएफ क्लेम को यूपीआई के जरिये प्रोसेस किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह सिस्टम 3 महीने में लागू हो सकता है। सरकार ने ईपीएफओ क्लेम और ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए यह फैसला लिया है।

यूपीआई के जरिये निकासी होने पर फंड ट्रांसफर में तेजी होगी। इसके साथ ही यह क्लेम प्रोसेस को भी तेज करेगा। इस सिस्टम के लिए ईपीएफओ ने एनपीसीआई (NPCI) से बातचीत की है। माना जा रहा है कि यह सुविधा गूगल पे (GPay), फोन पे (PhonePay) और पेटीएम (Paytm) जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इस फीचर से उन मेंबर्स को काफी लाभ होगा जिन्हें इमरजेंसी में पैसे निकालने होते हैं।

आसानी से होगा पैसे ट्रांसफर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएफओ मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद वह डिजिटल वॉलेट (Digital Wallet) से आसानी से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरह क्लेम प्रोसेस होने में कम समय लगेगा और ईपीएफ मेंबर्स को भी बेहतर सुविधा मिलेगी।

इस फीचर के आ जाने के बाद बैंकिंग डिटेल्स और वेरिफिकेशन आदि की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ मेंबर्स आसानी से डिजिटल ऐप से पैसे निकाल पाएंगे। इस सिस्टम के लिए आरबीआई, श्रम मंत्रालय और बैंक तैयारी कर रहे हैं।

जल्द लॉन्च होगा EPFO 3.0

भारत सरकार इस साल मर्-जून में EPFO 3.0 ऐप लॉन्च करने वाली है। इस ऐप के आ जाने के बाद बैंकिंग फैसिलिटी और पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। यह ऐप भी ईपीएफओ क्लेम को आसान बनाने में मदद करेगा। इस ऐप के जरिये यूजर एटीएम (ATM) के माध्यम से पीएफ फंड निकाल पाएंगे।