scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसमुसीबत में मसीहा बनता है Emergency Fund, हाथ खोल खर्च के बाद भी ऐसे तैयार होगा फंड

मुसीबत में मसीहा बनता है Emergency Fund, हाथ खोल खर्च के बाद भी ऐसे तैयार होगा फंड

कोई भी मुसीबत कभी बताकर नहीं आती है। ऐसे में हमेंशा अपने पास इमरजेंसी फंड (Emergency Fund) तैयार रखें जो कि आपत्ति के समय काम आए।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 7, 2025 10:48 IST
Emergency fund
Emergency fund

कोई भी मुसीबत या परेशानी कभी बता कर नहीं आती है। ऐसे में हमें आने वाली परेशानी से हमेशा बचकर रहने की जरूरत है। लाइफ में परेशानी आएगी ही, लेकिन उस समय फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है। कई बार हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं पर बात में हमें इसकी जरूरत समझ आती है। मुसीबत के समय इमरजेंसी फंड (Emergency Fund) मसीहा से कम नहीं होता है। 

advertisement

अगर हमारे पास बड़ा इमरजेंसी फंड होता है तो हमें वित्तीय के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई लोग इमरजेंसी फंड और सेविंग (Saving) को एक ही समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरजेंसी फंड आने वाले आपत्ति के लिए बनाया जाता है। वहीं, सेविंग अपनी जरूरत या फिर गोल को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। 

इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी? (Why Emergency Fund is Important?)

गंभीर बीमारी के इलाज या फिर अचानक जॉब चले जाने पर इमरजेंसी फंड ही काम आता है। इस फंड का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी में ही किया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि गाड़ी खरीदने या फिर घूमने के लिए इस फंड का इस्तेमाल करें तो आप गलत हैं। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है इस बात का पता हमें आपात स्थिति में लगाता है। 

उदाहरण के तौर पर अगर अचानक से घर के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी का पता चलता है तो मेंटली टेंशन के साथ हमें उसके मेडिकल खर्चों की भी टेंशन होती है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) होता है तब हम थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी से जुड़े कई खर्च होते हैं। ऐसे में पैसों की जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी फंड काम आता है। इमरजेंसी फंड होने के कारण हमें न ही उच्च दर पर लोन लेना पड़ता है और न ही हमें किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। 

कैसे तैयार करें इमरजेंसी फंड? (How to Build Emergency Fund?)

अगर आप सोच रहे हैं कि खर्च और सेविंग के अलावा इमरजेंसी फंड कैसे तैयार करें तो बता दें कि इस फंड को तैयार करना काफी आसान है। आपको केवल हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इस फंड में डालना होगा। आप चाहें तो इमरजेंसी फंड के लिए अलग से सेविंग अकाउंट (Saving Account) ओपन करवा सकते हैं ताकि आप सही तरह से इमरजेंसी फंड तैयार कर पाएं।  

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 7, 2025