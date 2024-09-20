Sukanya yojana में हर साल बिटिया के नाम से डालिए 1.50 लाख रूपये, नहीं होगी चिंता
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) साल 2015 में शुरू की गई एक विशेष बचत योजना है, जिसका मकसद बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित बनाना है। इस योजना के तहत माता-पिता या अभिभावक अपनी बेटी के नाम पर खाता खोल सकते हैं और नियमित रूप से उसमें निवेश कर सकते हैं। योजना को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था और यह बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक शानदार वित्तीय योजना है।
सुकन्या समृद्धि योजना के प्रमुख लाभ
उच्च ब्याज दर: सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाली ब्याज दर अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक होती है। यह ब्याज दर सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती है, जिससे यह एक आकर्षक विकल्प बनता है।
टैक्स लाभ: इस योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही, परिपक्वता पर मिलने वाली राशि भी कर-मुक्त होती है।
लड़कियों की शिक्षा और विवाह के लिए सहायता: योजना का उद्देश्य माता-पिता को बेटियों की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करना है।
सुकन्या समृद्धि योजना में अधिकतम निवेश
सुकन्या समृद्धि योजना में हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम और अधिकतम निवेश की सीमा निर्धारित की गई है।
न्यूनतम निवेश: आपको इस योजना में खाता खोलने के बाद हर साल कम से कम ₹250 का निवेश करना आवश्यक है।
अधिकतम निवेश: सुकन्या समृद्धि योजना में हर वित्तीय वर्ष में आप अधिकतम ₹1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। यह सीमा सरकार द्वारा तय की गई है, और इसे आप अपनी वित्तीय योजना के अनुसार सालाना एक बार या कई बार जमा करके पूरा कर सकते हैं। इस राशि पर आपको कंपाउंडिंग के आधार पर ब्याज मिलता है, जो आपकी बचत को लंबी अवधि में बढ़ाने में मदद करता है।
खाता खोलने की पात्रता और प्रक्रिया
पात्रता: इस योजना का लाभ केवल 10 साल तक की बेटियों के लिए लिया जा सकता है। एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है।खाता खोलने की प्रक्रिया: आप किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। इसके लिए आपको बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावक की पहचान और पते का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
योजना की परिपक्वता और निकासी
परिपक्वता: यह खाता बेटी के 21 साल की उम्र में परिपक्व होता है। हालांकि, बेटी के 18 साल की उम्र होने पर शिक्षा या विवाह के लिए 50% राशि निकाली जा सकती है।
पूर्ण निकासी: बेटी की 21 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद खाता पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और परिपक्व राशि, ब्याज सहित, अभिभावकों को प्राप्त होगी।
टैक्स लाभ
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किए गए निवेश पर धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। साथ ही, इस योजना से अर्जित ब्याज और परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर-मुक्त होती है, जिससे यह कर बचत के लिहाज से भी एक बेहतरीन विकल्प है।