Demat Account के लिए नहीं होना होगा परेशान, स्टेप फॉलो करके आसानी से ओपन हो जाएगा अकाउंट

शेयर बाजार (Stock Market) में निवेशकों की संख्या बढ़ रही है। अगर आप भी इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डीमैट अकाउँट (Demat Account) ओपन करवाना होगा। म्यूचूअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश के लिए भी डीमैट अकाउंट का होना अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी निवेशक निवेश नहीं कर सकता है।

बाजार नियामक के नियमों के अनुसार बिना डीमैट अकाउंट के निवेशक शेयर बाजार और एमएफ में निवेश नहीं कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस काफी आसान है। इसके लिए आपको किसी ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम आपको नीचे डीमैट अकाउंट ओपन करने का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं।

डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें? (How to open Demat Account)

स्टेप 1: सबसे पहले https://opendemataccount.sbisecurities.in पर जाएं।

स्टेप 2: अब अकाउंट ओपन करने के लिए Sign-Up करें।

स्टेप 3: इसके बाद बैंक अकाउंट को वेरिफाई करें।

स्टेप 4: अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद प्लान को सेलेक्ट करें।

स्टेप 5: अब अकाउंट ओपन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें।

स्टेप 6: इसके बाद Sign-in करें और आपका अकाउंट निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।

ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी

ID Proof: आपको अपना आईडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड (), वोटर आईडी () अपलोड करना होगा।

Adress Proof: एड्रेस प्रूफ के लिए आपको बिजली बिल, पानी बिल आदि को अपलोड करना होगा।

Nominee ID: डीमैट अकाउंट में नॉमिनी डिटेल्स डालना अनिवार्य है। इसके लिए नॉमिनी आई-डी भी अपलोड करनी होगी।

Signature: किसी वाइट ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करके फिर अपलोड करें।

Cancel Cheque: अब आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए कैंसिल चेक की इमेज अपलोड करनी होगी।

नोट: यह सभी जानकारी State Bank Of India की वेबसाइट से लिया गया है।