DA Hike: बढ़ जाएगी सैलरी, जल्द होगा महंगाई भत्ते में इजाफा

सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही नए साल का तोहफा मिलने वाला है। जी हां, जनवरी में महंगाई भत्ता बढ़ (DA Hike) सकता है। इस इजाफे के बाद कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। अभी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते में इजाफा का लाभ कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी होगा।

advertisement

अब सवाल आता है कि सरकार कब महंगाई भत्ते में इजाफा करेगी और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है।

कब होगा एलान?

साल में दो बार डीए बढ़ता है। इसकी बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई महीने होती है। सरकार AICPI इंडेक्स के औसत आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं। इस महीने जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक के AICPI इंडेक्स के आधार पर डीए का रिवीजन होगा। हालांकि, ऑफिशियल एलान जनवरी में नहीं होगा। इसकी घोषणा मार्च में होती है, जबकि कैलकुलेशन जनवरी से होता है।

कैसे होती है कैलकुलेशन?

डीए हाइक का कैलकुलेशन AICPI (All India Consumer Price Index) के आधार पर होता है। माना जा रहा है कि जनवरी में भी महंगाई भत्ता 3 फीसदी तक बढ़ सकता है। पिछले साल अक्टूबर में जारी डेटा के अनुसार AICPI 144.5 पर था। अभी तक नवंबर और दिसंबर का डेटा जारी नहीं हुआ है। अगर जनवरी में 3 फीसदी डीए हाइक होता है तब कर्मचारियों का डीए 56 प्रतिशत हो जाएगा।

महंगाई भत्ता बढ़ जाने से कर्मचारियों की सैलरी के साथ पेंशनर्स के पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। अगर 3 फीसदी भी बढ़ोतरी होती है तो सैलरी और पेंशन में पैसों का बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।