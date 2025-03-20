DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द होगा एलान, बढ़ेगा डीए- फटाफट जानें कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?

7th Pay Commission DA Hike: अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स है, और अपने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की इंतजार कर रहे है तो यह खबर आप के लिए है। अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees DA News) का इंतजार खत्म होने वाला है। सरकार जल्द ही DA और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में इजाफा कर सकती है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक,19 मार्च 2025 (बुधवार) को कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ोतरी (Cabinet Meeting on DA Hike) पर फैसला नहीं लिया गया। माना जा रहा है कि इस पर आज फैसला लिया जाएगा।

होली से पहले भी थी DA Hike की उम्मीद

केंद्रीय कर्मचारियों (7th Pay Commission Employees) और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि सरकार होली से पहले ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब उम्मीद है कि आज होने वाली बैठक में DA और DR को लेकर बड़ी घोषणा की जाएगी।

हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ता रिवाइज (DA Revision Date) होता है। लेकिन, इस पर मंजरी कैबिनेट बाद में देती है। हालांकि, जब डीए बढ़ाया जाता है तब कर्मचारियों को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से एरियर भी मिलता है। इसे ऐसे समझें कि अगर डीए में बढ़ोतरी का फैसला मार्च में लिया जाता है तो मार्च की सैलरी में डीए बढ़कर आता है। इसके साथ सैलरी में जनवरी और फरवरी का डीए एरियर (DA Arrear) भी आता है।

कितना बढ़ सकता है DA?

रिपोर्ट्स की माने तो सरकार से कर्मचारी संगठनों ने महंगाई भत्ते (DA Increment Percentage) में 3 % की बढ़ोतरी की मांग की है। हालांकि, माना जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में 2% तक बढ़ोतरी करेगी। अभी डीए 53% है। अगर इसमें 2 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तब महंगाई भत्ता 55% हो जाएगा।

कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा (Expected DA Hike 2025)

कर्मचारी की बेसिक सैलरी के साथ डीए आता है। अगर डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तब कर्मचारी की सैलरी में 2,000 की बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹1,00,000 है, तो मौजूदा 53% DA के तहत महंगाई भत्ता ₹53,000 मिल रहा है। सरकार अगर 2 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाती है तब कर्मचारी को डीए ₹55,000 मिलेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी की सैलरी में सीधा ₹2,000 की बढ़ोतरी होगी।



वहीं, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो उसे ₹9,540 महंगाई भत्ता मिल रहा है। 2 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने पर डीए ₹9,900 हो जाएगा। इसका मतलब कर्मचारी की सैलरी में ₹360 प्रति माह का इजाफा होगा।

पहले कब बढ़ा था DA?

सरकार हर साल दो बार (1 जनवरी और 1 जुलाई) DA बढ़ाती है। पिछली बार अक्टूबर 2024 में 3% DA बढ़ोतरी की गई थी, जो 1 जुलाई 2024 (Last DA Hike 2024) से लागू हो गई। तब DA 50% से बढ़कर 53% हुआ था। अब एक और बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।