Credit Score: क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। कई बार टाइम से बिल पेमेंट के बाद भी क्रेडिट स्कोर लाल निशान पर रहता है। हम आपको आर्टिकल में इसके पीछे की वजह बताएंगे।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Feb 25, 2025 23:27 IST
A credit score in an indicator of your creditworthiness. (Photo: GettyImages)

Credit Card का बिल टाइम से चुकाने के बाद भी क्रेडिट स्कोर (Credit Score)  लाल निशान पर रहता है। ऐसे में लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि उनसे कहां गलती हो रही है। हम आपको नीचे बताने वाले हैं कि आखिर समय से पेमेंट के बाद भी क्रेडिट स्कोर क्यों गिरा है। 

हाई क्रेडिट का उपयोग रेशियो (High Credit Utilization Ratio)

क्रेडिट स्कोर पर credit utilization ratio का असर पड़ता है। यह रेश्यो साफ दिखाता है कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कितना किया है। अगर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट का पूरा इस्तेमाल करते हैं या फिर भारी बकाया रहता है तो यह आपके आर्थिक दबाव को दिखाता है। इन सभी फैक्टर का असर क्रेडिट स्कोर पर देखने को मिलता है। 

ज्यादा क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन

अगर आपने क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया है तो क्रेडिट रिपोर्ट के खिलाफ इन्केव्यरी होती है। यह पूछताछ क्रेडिट स्कोर को कम कर देता है। क्रेडिट कार्ड का ज्यादा आवेदन भी इस तरफ संकेत देता है कि यूजर ज्यादा लोन या कर्ज लेने की प्लानिंग कर रहा है। 

देर से पेमेंट

आप टाइम से क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं, लेकिन एक दो बार पेमेंट लेट हो जाती है तो अच्छी पेमेंट हिस्ट्री बेकार हो जाती है। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल के आधार पर ही क्रेडिट स्कोर तय करता है। ऐसे में एक भी लेट पेमेंट से क्रेडिट स्कोर लाल हो जाता है। 

ओल्ड क्रेडिट अकाउंट बंद करना

पुराने क्रेडिट अकाउंट को क्लोज करवाने का असर भी क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। दरअसल पुराने अकाउंट बंद हो जाने पर अकाउंट की औसत वैल्यू गिर जाता है। ऐसे में क्रेडिट स्कोर को सही करने के लिए पुराने अकाउंट को ओपन रखना चाहिए। 

गलत जानकारी मिलना 

अकाउंट की गलत रिपोर्टिंग का असर भी क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। ऐसे में आपको समय-समय पर क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करनी चाहिए।। अगर आपको रिपोर्ट में कोई गलती मिल जाती हैं तो क्रेडिट ब्यूरो से संपर्क करें। 
 

